Hallan una pistola en la casa del acusado por el asesinato del empresario y ex piloto de carrera

La investigación por el crimen de Alfredo Matías Wiebel Giampaoli tuvo un nuevo avance este sábado. La Policía allanó la casa de su exsuegro, señalado como el principal sospechoso, y encontró una pistola que ahora será analizada por los investigadores.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Regional V, por orden del Juzgado de Instrucción N.º 3 de Puerto Iguazú. La vivienda está ubicada sobre la calle Félix de Azara y fue registrada como parte de las medidas tomadas para esclarecer el asesinato ocurrido el viernes.

Durante el allanamiento, los policías secuestraron una pistola calibre 9 milímetros que será sometida a pericias balísticas. Los investigadores buscarán determinar si el arma puede aportar algún elemento relacionado con el homicidio de Wiebel Giampaoli.

Además, se llevaron un pantalón, un par de zapatillas y una campera. Estas prendas también serán examinadas para establecer si pueden aportar pruebas a la causa.

La situación del principal sospechoso





Ángel Ramón Salazar, de 82 años, es el exsuegro de Wiebel y quedó señalado por la Justicia como el principal sospechoso del homicidio. El viernes, poco después del crimen, fue encontrado en una clínica privada de Puerto Iguazú, donde había ingresado tras el hecho.

A partir de entonces, la Justicia ordenó su detención y el hombre permanece internado bajo custodia policial mientras avanza la investigación.

Cómo fue el crimen de Alfredo Wiebel

El asesinato ocurrió cerca de las 11.15 del viernes, en un predio en construcción ubicado en la zona de las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez, en el barrio Zona Industrial de Puerto Iguazú.

Cuando los policías llegaron al lugar, encontraron a Wiebel tendido en el suelo y sin vida. El médico policial constató que había recibido un disparo y determinó que la herida habría sido provocada por un arma calibre 9 milímetros.

Ángel Ramón Salazar, principal sospechoso del crimen, permanece internado y bajo custodia policial en un hospital.

Ahora, uno de los puntos que buscan esclarecer los investigadores es si la pistola secuestrada durante el allanamiento puede estar relacionada con ese disparo. Para eso, el arma será sometida a pericias balísticas que permitirán determinar si existen coincidencias con la bala que provocó la muerte del empresario.

Wiebel se dedicaba a la hotelería y era fanático de las carreras





Alfredo Matías Wiebel Giampaoli tenía 48 años y era un empresario conocido en Puerto Iguazú. Desde hacía varios años estaba vinculado al sector hotelero y gastronómico de Misiones, donde desarrolló distintos emprendimientos junto a su hermano.

Además de su actividad empresarial, Wiebel tenía una fuerte relación con el automovilismo. Había sido piloto de carreras y compitió en distintas categorías tanto en Misiones como en otras provincias.

Alfredo Matías Wiebel Giampaoli tenía 48 años y fue asesinado el viernes.

A lo largo de su trayectoria pasó por el rally, el TC 4000 Misionero y el Procar 4000, donde participó en la Clase B. Esa pasión por los motores hizo que también fuera una figura reconocida dentro del ambiente automovilístico de la región.

En cuanto al crimen, los investigadores buscan reconstruir qué ocurrió antes del disparo y qué relación mantenían Wiebel y su exsuegro. Según medios locales, ambos habrían tenido una discusión poco antes del ataque, pero todavía resta determinar qué desencadenó el enfrentamiento.