Hallaron 30 ataúdes, dos urnas funerarias y cenizas en el interior de una panadería

Un impactante hallazgo sorprendió a todos este jueves en un comercio de la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, luego de que descubrieran que estaba equipado con 30 ataúdes y dos urnas funerarias que contendrían cenizas humanas.

La inédita secuencia se dio luego de que un grupo de personas ingresara al lugar, donde antiguamente había funcionado una panadería, con el objetivo de llevar adelante tareas de limpieza y mantenimiento.

Los ataúdes que hallaron en el interior de una panadería.

El local situado sobre la avenida Chacabuco, en inmediaciones de Zapiola, había ingresado en medio de una disputa judicial entre los integrantes de una familia por la ubicación y la titularidad del local.

La mujer de uno de los interesados en reclamar el inmueble detalló que las urnas halladas contenían nombre, apellido y fecha de fallecimiento de las personas a las que pertenecerían las cenizas.

Según los detalles que brindaron a los medios locales, una de las urnas pertenecería a una funeraria ubicada en la localidad de Candelaria y la otra tendría una vinculación con una empresa de Oberá.

Por qué se originó el conflicto por la antigua panadería

Tras el fallecimiento del dueño de la panadería ubicada en Chacabuco y Zapiola, los herederos de la familia comenzaron una batalla legal que se extendió por años para hacerse con la posesión del inmueble.

El dato más llamativo es que en los últimos dos años, uno de los herederos y su pareja estuvieron impedidos legalmente de utilizar el espacio: la intención es que la panadería siga en funcionamiento.

Tras una autorización por parte de la justicia, los interesados pudieron ingresar nuevamente al inmueble; el martes descubrieron los ataúdes que ocupaban gran parte del espacio del local y este jueves descubrieron las urnas. Además, denunciaron que faltaba un freezer, una amasadora y cinco zorras, entre otros objetos de la antigua panadería.

Las autoridades deberán determinar el origen de las urnas funerarias, identificar a las personas a las que pertenecerían las cenizas y establecer cómo fueron almacenados estos objetos en el interior del local.



