Hallaron a una pareja muerta en una vivienda: investigan si se trató de un femicidio

El hallazgo de una pareja muerta dentro de una casa conmueve a la localidad de Chimbas, en la provincia de San Juan. A la espera de los resultados preliminares de las autopsias, se investiga si se trató de un femicidio y luego el hombre se quitó la vida.

Fuentes policiales informaron que el hecho se descubrió el jueves en una casa del Loteo 30 de Agosto, cuando la Policía halló sin vida a Fanny Figueroa y Daniel Maldonado, ambos de 50 años, quienes habían asentado base en San Juan hace años, ya que eran bonaerenses.

Iván Grassi, fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, está a cargo de la pesquisa y ante los medios de comunicación locales indicó que la principal hipótesis que se baraja es un femicidio seguido de suicidio.

Subrayó que en la vivienda no se encontraron rastros de robo, ni las entradas fueron forzadas, lo que incrementa aún más la sospecha de los investigadores, destaca el medio Tiempo San Juan.

Como parte de la investigación, se pudo comprobar que Maldonado se encontraba sin trabajo, lo que conllevó a atravesar varias deudas en el último tiempo.

El barrio se encuentra consternado por la muerte de la pareja (Tiempo de San Juan).

A su vez, se estima que las muertes ocurrieron hace tres o cinco días, aunque el fiscal aclaró que la información exacta se sabrá con la realización de las pericias y las autopsias.

Investigación

Los investigadores, además, señalaron que Figueroa presentaba lesiones provocadas por otra persona, mientras que el cuerpo de Maldonado tenía signos compatibles con una presunta autolesión. El fiscal evitó precisar las características de las heridas, aunque confirmó que la mujer tenía cortes ocasionados con un arma blanca.

Otro de los elementos bajo análisis es que el cuerpo de Figueroa habría sido movido dentro del domicilio. Esa circunstancia, sumada a las lesiones y al estado de la vivienda, reforzó la línea que ubica a su esposo como principal sospechoso del ataque.

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