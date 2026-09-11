Hallaron a un hombre muerto en un canal en San Juan: la Justicia investiga qué ocurrió

Un impactante hallazgo sucedió en las últimas horas. Un hombre de 65 años, identificado como José Sánchez, fue encontrado muerto en un canal de riego de Chimbas, San Juan.

El descubrimiento se produjo este jueves cerca de las 14.30, en inmediaciones de calle Díaz, entre 25 de Mayo y Centenario, en una zona cercana al Lote Hogar 11.

El operativo comenzó luego de que vecinos alertaran sobre la presencia de un cuerpo flotando en el canal. Ante esto, efectivos de la Subcomisaría Cipolletti acudieron al lugar, preservaron la escena y dieron intervención a los equipos encargados de retirar el cadáver.

Personal de Bomberos trabajó para extraer el cuerpo del cauce, que presentaba una importante acumulación de basura en sus márgenes. Los investigadores indicaron que el estado de descomposición del cuerpo dificultó establecer con precisión las condiciones en las que se encontraba.

La Justicia intenta determinar cómo murió Sánchez y cuándo terminó dentro del canal. Según fuentes citadas por Diario de Cuyo, el hombre vivía en el barrio Parque Industrial y tendría familiares en las inmediaciones del lugar donde fue encontrado.

Por el momento, tampoco se pudo establecer cuándo fue visto por última vez por sus allegados. Los investigadores aguardan los resultados de las medidas ordenadas para reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar cómo llegó hasta el cauce de riego.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde será sometido a una autopsia. El estudio forense será clave para establecer la causa de muerte. Hasta ahora, no existe información oficial que permita afirmar que se trató de un hecho violento.