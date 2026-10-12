Hallaron el cadáver de una joven dentro de una valija y detuvieron a un ex policía por el femicidio

El cuerpo de Bárbara Camila Aragón, de 26 años, fue encontrado dentro de una valija en una pensión de Rosario durante la madrugada del domingo. Por el crimen fue detenido Eliel S., un ex policía de Santa Fe de 37 años que tenía antecedentes por narcotráfico. La causa se investiga como femicidio y busca reconstruir qué ocurrió durante las últimas horas de la víctima.

La búsqueda de Bárbara había comenzado el sábado, cuando sus familiares perdieron contacto con ella. Las pistas sobre sus últimos movimientos llevaron a sus allegados hasta una vivienda ubicada en Juan José Paso al 6200, donde finalmente encontraron el cuerpo.

El expolicía detenido.

Los restos estaban envueltos en una frazada, dentro de una valija y junto a una caja de reparto. El bulto fue hallado en un sector de la cocina de un departamento situado en la planta alta de la pensión.

El mensaje de WhatsApp que recibió el remisero





Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores surgió del relato de una familiar de la joven. Durante la mañana del sábado, un remisero había trasladado a Bárbara hasta el domicilio donde horas después encontraron su cuerpo.

Minutos después de dejarla, el conductor recibió un mensaje de WhatsApp en el que la joven le pedía que regresara a buscarla. El hombre volvió hasta la dirección indicada y tocó bocina para avisar que estaba allí, pero no obtuvo respuesta y decidió retirarse.

Ante la falta de noticias, la familia resolvió acercarse a la pensión. Con autorización de la propietaria, los efectivos policiales ingresaron al inmueble y revisaron el departamento ubicado en la planta alta.

Durante el procedimiento encontraron a Eliel S. y descubrieron la valija con el cuerpo de Bárbara. Una médica del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) examinó a la víctima y constató su muerte.

Quién es el ex policía detenido por el femicidio





El acusado había sido exonerado de la Policía de Santa Fe y registraba antecedentes judiciales por narcotráfico. En 2021 recibió una condena de seis años de prisión por integrar una banda que trasladaba cocaína desde Rosario hacia Reconquista.

Su historial también incluye otro procedimiento policial ocurrido en julio de 2024. En aquella oportunidad, fue demorado cuando llevaba prendas con insignias de la fuerza y una réplica de arma. Durante esa intervención, los investigadores también analizaron una motocicleta que tenía la numeración adulterada. Recuperó la libertad.

La investigación busca reconstruir las últimas horas de Bárbara





La causa quedó a cargo de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL) del Ministerio Público de la Acusación, con intervención de la fiscal Bertolotti. La funcionaria ordenó la detención del sospechoso por el delito de homicidio calificado por femicidio, consumado y en calidad de autor.

Como parte de las medidas, los investigadores secuestraron un teléfono celular para realizar pericias informáticas. El análisis del dispositivo apunta a obtener información que permita reconstruir los movimientos de la víctima y esclarecer qué sucedió dentro de la pensión.

La secuencia que llevó a su muerte y lo ocurrido después de que pidió que el remisero regresara a buscarla forman parte de los interrogantes que deberá resolver la investigación.



