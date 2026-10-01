Hallaron asesinada a una joven de 20 años y buscan al novio, quien confesó a un amigo: "Me mandé una cagada"

Un presunto caso de femicidio tuvo lugar en la localidad bonaerense de Dique Luján, en donde una joven de 20 años fue encontrada sin vida y semidesnuda, y por el hecho, la policía busca a su expareja, un hombre de 26 años que permanece prófugo y que estuvo detenido en una causa por violencia contra la víctima.

La joven, identificada como Aixa Dana Mili, fue hallada por su padre dentro de la casa ubicada en la calle 12 de octubre al 800. El hombre intentó reanimarla sin éxito y dio aviso a las autoridades pero no pudieron salvarle la vida a la chica.

Primeros indicios de la investigación

El cuerpo presentaba signos compatibles con un ahorcamiento y en un inicio se evaluó la posibilidad de un suicidio, aunque las primeras diligencias llevaron a los investigadores a considerar que la escena pudo ser preparada para encubrir un crimen. La investigación se concentró entonces en Alejandro Sofía (26), quien había mantenido una relación con la víctima y permanece prófugo.

Este sujeto contaba con un antecedente judicial relacionado con Aixa, ya que el 3 de diciembre de 2025 había sido imputado por lesiones leves y amenazas coactivas en una causa en la que la joven figuraba como denunciante. Por ese expediente permaneció detenido y recuperó la libertad el 16 de julio de este año.

" Me mandé una cagada "





Otro de los elementos incorporados al expediente son las comunicaciones que habría realizado el sospechoso durante las horas previas al hallazgo del cuerpo. Según la reconstrucción judicial, éste publicó en su estado de WhatsApp un video en el que manifestaba intenciones de quitarse la vida.

Horas después habría enviado mensajes a un conocido en los que afirmó haberse "mandado una cagada" y volvió a mencionar la posibilidad de suicidarse. Tanto el video como esas comunicaciones fueron incorporados como elementos de prueba.

Antecedentes violentos





El caso se da en un contexto de antecedentes de violencia en la relación, ya que familiares y allegados de la joven aseguraron que ya habían existido episodios anteriores y que Aixa había denunciado a Sofía. Según alguien cercano, vecinos también habían presenciado agresiones en la vía pública.

Meses atrás, la propia joven había realizado una publicación en redes sociales en la que aseguró que existía una restricción perimetral que impedía al hombre acercarse a menos de 300 metros, advirtiendo sobre la situación de violencia que atravesaba.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción de Género y Abuso Sexual de Tigre, encabezada por la fiscal Mariela Miozzo, y mientras avanzan las pericias y recolección de testimonios para determinar con precisión cómo murió Aixa, las autoridades continúan con la búsqueda de Sofía, señalado como el principal sospechoso.

Pedido de justicia por Aixa





Familiares, amigos y vecinos se movilizaron este miércoles por la tarde en Dique Luján, para reclamar justicia por la joven de 20 años hallada en su vivienda.

El miércoles a la tarde se realizó una protesta en el lugar del crimen (X).

La convocatoria comenzó alrededor de las 18 frente a la casa de la joven y luego se trasladó hasta el puente de Dique Luján. Allí, familiares, allegados y vecinos hicieron visible el reclamo de justicia mientras continúa la búsqueda del sospechoso.

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