Hallaron muerta a una mujer: estaba ahorcada con un cable de plancha en el baño

Una mujer de 27 años fue hallada muerta en su casa de la ciudad santiagueña de Frías: estaba ahorcada con un cable de plancha en el baño de la propiedad.

El hecho se descubrió luego de que el hijo de la víctima, de 5 años, le avisara a su abuela que su mamá había ingresado al baño y que hacía rato no respondía a sus llamados.

El caso es investigado como un presunto suicidio, aunque las autoridades aprehendieron de manera preventiva al concubino de la mujer, mientras se aguardan los resultados de la autopsia.

El episodio ocurrió el sábado pasado en una vivienda ubicada en La Madrid Nº 221, entre Rioja y Mendoza, en el barrio Centro Este, en donde vivía la víctima, identificada como Mariela Alejandra Morales.

Un macabro hallazgo

La conmocionante noticia se descubrió después de que el hijo de Morales se dirigiera hasta la casa de su abuela, ubicada a pocos metros, para avisarle que su madre había entrado al baño y no respondía, informa Diario Panorama.

La mujer fue rápidamente al domicilio y, al ingresar al baño, encontró a Morales pendiendo de un cable. Con ayuda de vecinos consiguió descolgarla. Minutos después, la pareja de la víctima, Sayes Aldri, la trasladó en un vehículo particular hasta el Hospital Zonal de Frías, donde se constató el fallecimiento.

Tras conocerse el hecho, tomó intervención personal de la Comisaría Comunitaria N.º 23, perteneciente al Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 7, además de efectivos de Criminalística. El operativo estuvo supervisado por el Crio. Mayor Arce Edgardo y se desarrolló conforme a las instrucciones impartidas por la fiscal de turno, Dra. Rocío Fringes.

Por orden de la Fiscalía, el lugar fue preservado para permitir el desarrollo de las pericias. En el procedimiento, se secuestró un cable de plancha, señalado como un elemento de interés para la investigación.

El cuerpo fue trasladado para ser sometido a una autopsia, la cual será realizada por el Dr. Rodolfo Gómez y resultará determinante para establecer la causa del deceso.