Hallaron muerta a una mujer y la Policía detuvo al "chico de los mandados"

El deceso de una mujer de 75 años en su casa de Resistencia, en Chaco, es investigada como un caso de muerte dudosa, y la Policía demoró a un joven de 28 que ayudaba a la víctima con los mandados y otras tareas del hogar a cambio de alimentos.

El estremecedor descubrimiento ocurrió después de que un vecino se comunicara con la Sala de Emergencias para alertar que había escuchado gritos provenientes de la vivienda de la mujer, identificada como Timotea Sandoval.

Tras el hallazgo del cadáver, el martes al mediodía en el inmueble ubicado en el cruce de pasaje Julio Tort y la calle Fortín y Los Pozos, los investigadores comenzaron a reconstruir las últimas horas de la mujer y centraron su atención en el entorno habitual de la víctima.

En este punto, un joven de 28 años, identificado como L.L.A., resultó demorado. El sospechoso concurría regularmente a la casa de Sandoval y la ayudaba con los mandados y otros quehaceres a cambio de alimentos.

La Policía trabajó en la cuadra donde está la casa de la mujer que fue hallada muerta.

La primera pesquisa

Los familiares de la mujer señalaron que el interior de la casa estaba desordenado, algo que les llamó la atención porque Sandoval era muy prolija en este sentido.

En paralelo, los investigadores secuestraron un secador de ropa en un domicilio vinculado al joven demorado, aunque no informaron qué relación podría tener ese electrodoméstico con el caso.

Muerte dudosa

El médico policial que examinó el cuerpo estableció, inicialmente, que se trataba de una muerte dudosa. Por disposición de la Fiscalía, el cuerpo fue trasladado a la Morgue para la realización de la autopsia que determine la causa de la muerte.

La pesquisa quedó a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Policía provincial. Como parte de las medidas, los investigadores trabajan en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona donde se ubica la vivienda de la mujer.