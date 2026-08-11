Hallaron muerta a una pareja: un familiar de la mujer fue hasta la casa, entró y encontró los dos cuerpos

Una mujer de 46 años y un hombre de 36 fueron hallados muertos dentro de una casa del barrio Bañado Norte, en la ciudad de Corrientes.

Un familiar detectó lo ocurrido cerca del mediodía del lunes, en una vivienda de Pasaje Dante al 320. Se trata de un joven que se acercó al domicilio tras no recibir respuesta de su pariente y, al ingresar, se topó con los dos cuerpos sin vida y dio aviso a la Policía.

Personal de la Comisaría Sexta Urbana llegó al lugar y trabajó junto a la Unidad Fiscal de turno en las primeras medidas. Peritos y efectivos policiales recorrieron la vivienda en busca de indicios que permitan reconstruir lo sucedido.

Entre los elementos secuestrados durante el procedimiento figuran dos teléfonos celulares, que ahora serán analizados por los investigadores. Esos dispositivos podrían aportar información clave sobre las últimas horas de la pareja y sobre el vínculo entre ambos.

Por orden judicial, los cuerpos fueron trasladados a la morgue, donde se realizarán las autopsias correspondientes. Los resultados de esos estudios serán determinantes para establecer la mecánica de las muertes.

Quién era la mujer hallada asesinada

La víctima fue identificada como M. Segovia. En Corrientes se la conocía por su tarea de acompañamiento a personas con consumos problemáticos, actividad que realizaba a través de una iglesia local y que también difundía en sus redes sociales. Junto a ella apareció S. Sánchez, de 36 años, con quien había iniciado una relación de pareja poco tiempo atrás.

Los investigadores esperan los resultados de la autopsia y las pericias realizadas sobre los celulares. La Justicia no confirmó de manera oficial la mecánica del hecho.

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