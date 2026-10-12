Hallaron muerto a un hombre de 33 años en un taller mecánico en Neuquén: qué reveló la autopsia

Un hallazgo generó conmoción en los últimos días. Un hombre de 33 años fue encontrado muerto en un taller mecánico de la ciudad de Neuquén.

El hecho sucedió durante la madrugada de este viernes en un talle, ubicado sobre la calle José Fava al 600. La víctima, identificada como Leonardo Zaschka, estaba junto a un vehículo en el sector de ingreso al establecimiento.

Cuando los efectivos de la Comisaría Segunda llegaron al lugar, encontraron al hombre sin signos vitales. Personal del Servicio Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) realizó maniobras de reanimación, pero no logró salvarlo.

Según los testimonios, Zaschka había llegado cerca de las 4 de la mañana en un estado de exaltación y pronunciando frases incoherentes. Luego de golpear puertas y chapas, se enfrentó con dos trabajadores, que lo redujeron y lo ataron con precintos y una soga antes de llamar a la Policía.

La autopsia preliminar determinó que la causa de muerte fue una congestión cardiopulmonar asociada a un posible cuadro de delirio agitado. Aunque presentaba lesiones externas, los especialistas establecieron que no eran suficientes para provocar directamente el fallecimiento. Ahora, los investigadores buscan determinar si había consumido drogas.

La fiscal Guadalupe Inaudi, de la Unidad de Homicidios, quedó a cargo de la causa, inicialmente caratulada como "muerte dudosa". Sin embargo, un allanamiento posterior sumó otro elemento: los policías encontraron más de 300 gramos de cocaína dentro de un auto del taller.

Por último, el descubrimiento derivó en una investigación paralela por estupefacientes y en la detención de uno de los hombres vinculados al lugar. La Justicia continúa con las medidas para esclarecer las circunstancias de la muerte.