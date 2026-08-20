Hallaron sin vida a un nene de seis años en Santa Fe: detuvieron a su madre e investigan un posible caso de violencia infantil

Un hallazgo generó conmoción en las últimas horas. Un nene de seis años fue encontrado muerto en una vivienda de la localidad santafesina de San Justo, en un hecho que ahora es investigado bajo la sospecha de un posible caso de violencia infantil.

El descubrimiento ocurrió durante la tarde de este miércoles en una casa ubicada sobre la calle Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27 y generó la intervención inmediata de la Policía de Santa Fe y de los servicios médicos.

Tras ser alertados, los efectivos ingresaron al domicilio y encontraron sin signos vitales al menor, identificado como I. A. M., quien estaba en brazos de su madre, una mujer de 28 años.

Minutos después, personal médico del Sistema de Atención Médica para la Comunidad (SAMCo) constató el deceso del menor. Según indicaron fuentes oficiales, al momento del hecho la víctima se encontraba durmiendo junto a su madre en el domicilio. Las circunstancias en las que se produjo su muerte todavía no fueron determinadas.

En un principio, la causa había sido caratulada como "averiguación de causales de muerte". Sin embargo, la investigación tomó otro rumbo luego de que un hombre afirmara que la mujer habría matado al niño. En esa línea, aseguró que la víctima habría sido asfixiada.

A partir de ese testimonio, la hipótesis inicial de una muerte de causas aún desconocidas comenzó a ser analizada por los investigadores como un posible caso de violencia infantil e intentan establecer qué ocurrió dentro de la vivienda y determinar si existió algún tipo de agresión contra el menor.

Por disposición de las autoridades, se convocó a personal especializado de fotografía, huellas y rastros y planimetría, que trabajó en el domicilio para recolectar elementos que puedan ser incorporados al expediente. Además, el lugar quedó preservado por efectivos policiales mientras avanzaban las primeras diligencias.

Por el momento, la investigación se encuentra en una etapa inicial y todavía no se conocen con precisión las circunstancias que provocaron la muerte del niño ni si existían antecedentes de violencia.