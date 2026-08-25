Hallaron muerto en la cárcel al abogado condenado por el femicidio de su mujer

El femicida José Eduardo Figueroa murió mientras se encontraba alojado en la Unidad Carcelaria N.º 1 de Villa Las Rosas, en Salta. Cumplía una condena a prisión perpetua por el crimen de Mercedes Jiménez Kvedaras. Las circunstancias de su fallecimiento, que ocurrió ayer en el pabellón "F" de la mencionada cárcel, están bajo investigación de la Justicia.

Así lo notificó el Servicio Penitenciario de la Provincia de la provincia norteña. El personal carcelario fue alertado sobre la situación e intervino de manera inmediata con la activación del protocolo de emergencia.

Si bien el personal sanitario le brindó las primeras atenciones y posteriormente se dispuso su traslado en ambulancia al Hospital San Bernardo, más tarde se confirmó el deceso de Figueroa.

Luego de conocerse el episodio, las autoridades penitenciarias adoptaron las medidas de resguardo correspondientes y dieron intervención a la Fiscalía Penal N.º 2 y al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Ahora, las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras continúa la investigación para establecer en qué circunstancias se produjo la muerte. El Servicio Penitenciario también informó que se notificó al defensor particular del interno y que se iniciaron las comunicaciones correspondientes con sus familiares.

Además, el organismo abrió actuaciones administrativas internas para determinar cómo ocurrió el episodio y verificar los procedimientos implementados durante la emergencia.

Cómo fue el crimen del country El Tipal que conmocionó a Salta

Como bien se informó, el condenado cumplía la pena máxima desde el 30 de abril pasado, cuando el tribunal integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzo, Eduardo Sángari y Leonardo Feaz lo declaró, por unanimidad, autor del homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

El crimen ocurrió el 4 de agosto de 2023 en la casa que la pareja compartía en el barrio privado El Tipal. En ese marco, Kvedaras, de 37 años, murió por asfixia mecánica mixta producto de estrangulamiento y sofocación.

La autopsia y las evidencias presentadas en el juicio permitieron descartar la hipótesis de una muerte accidental y acreditar un contexto previo de violencia de género.

José Eduardo Figueroa estaba condenado a cadena perpetua por el femicidio de Mercedes Kvedaras en un country de Salta.

Cabe recordar que durante el debate oral se escucharon testimonios de familiares y amigas, donde se relataron episodios de agresión física y verbal. Allí también se notificaron los intentos de separación que Figueroa no aceptaba de parte de Kvedaras.

En la audiencia de juicio en la que escuchó la pena en su contra, el imputado pidió perdón a la familia de la víctima, a su familia y a sus hijos "por el dolor que les hizo vivir".

Además, en la lectura de alegatos finales, la fiscal sostuvo que Kvedaras "se encontró con la muerte en la plenitud de la vida, en su mejor momento como mujer" y que la mató por no soportar haber perdido el control en una relación donde él fue siempre el "poderoso" y ella la "débil".