Hallaron muerto y maniatado a un hombre en una zona rural de Mendoza: la autopsia reveló que murió por los golpes

Un hallazgo generó conmoción en las últimas horas. Un hombre de 60 años fue hallado sin vida y atado de pies y manos en el interior de su vivienda en San Rafael, Mendoza.

El descubrimiento fue realizado este lunes al mediodía en una zona rural de Cuadro Nacional, cuando la víctima, identificada como Marcelo Wodniak, fue encontrada tendida en el suelo del domicilio por un amigo, quien había intentado comunicarse con él durante dos días.

Según fuentes del caso, el amigo vio la puerta de la casa entreabierta y, al ingresar, lo halló a Wodniak tendido en el piso. De inmediato llamó al 911 y la Policía confirmó que el hombre ya no tenía signos vitales.

Según la reconstrucción inicial, la víctima habría sido atada de pies y manos antes de recibir una serie de golpes. El adelanto de la autopsia determinó que sufrió un traumatismo torácico con neumotórax y una hemorragia subaracnoidea.

Los investigadores establecieron que uno de los golpes le provocó el colapso de un pulmón, mientras que otro impacto en la cabeza generó un sangrado en la zona que rodea el cerebro.

Ante esto, la Fiscalía calificó provisoriamente el caso como "homicidio criminis causa, agravado por ensañamiento". La investigación quedó a cargo del fiscal Mauricio Romano y del jefe de la Fiscalía, Pablo Peñasco.

Entre las hipótesis que se analizan los investigadores aparece un posible conflicto relacionado con drogas, el robo de estupefacientes o diferencias personales. Por el momento, ninguna de estas líneas fue confirmada.

Por último, se realizaron tres allanamientos en viviendas del callejón Salafia. Durante los procedimientos secuestraron un teléfono celular, que será sometido a peritajes. Hasta ahora no hay personas detenidas.