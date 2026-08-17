Hallaron muertos a un hombre de 89 años y a su hijo en una casa en Córdoba

Un hombre de 89 años y su hijo de 63 fueron encontrados muertos dentro de una vivienda de Corralito, en el interior de la provincia de Córdoba.

El hallazgo ocurrió este domingo. Por el momento, las identidades de las víctimas no fueron difundidas ni se conocieron detalles sobre quién alertó a las autoridades. Los cuerpos fueron encontrados en el domicilio y, ante las circunstancias del caso, la causa fue caratulada como muerte dudosa.

A partir de las primeras actuaciones, los investigadores comenzaron a analizar distintas hipótesis para establecer cómo se produjeron los fallecimientos. Una de las posibilidades consideradas inicialmente fue una intoxicación por monóxido de carbono, aunque esa línea perdió fuerza luego de un importante hallazgo realizado dentro de la vivienda.

El personal policial encontró en la habitación del hombre de 63 años un arma de fuego calibre 9 milímetros y una vaina servida. Estos elementos pasaron a ser una de las principales evidencias en la investigación.

De este modo, la principal hipótesis que maneja actualmente la Justicia es la de un homicidio seguido de suicidio. No obstante, los investigadores todavía deben reunir pruebas que permitan confirmar esta posibilidad y establecer la secuencia exacta en la que ocurrieron las muertes.

En tanto, la Policía Científica realizó las pericias correspondientes en la escena para recolectar evidencias. Además, la Fiscalía de Turno de Río Tercero ordenó distintas medidas y aguarda los resultados de los estudios forenses.

Por ahora, la investigación sigue abierta y tampoco se informó si existían antecedentes de conflictos familiares o alguna situación previa que pudiera aportar contexto al caso. Los resultados de las autopsias y de las pericias serán claves para determinar las causas de las muertes y avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.