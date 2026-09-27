Hallaron muerto a un hombre que había desaparecido tras ir a su primer día de trabajo

Un hombre de 32 años fue encontrado sin vida luego de ser buscado durante cinco días. Había desaparecido tras ir a su primera jornada de un trabajo. Nunca llegó al establecimiento donde se iba a desempeñar.

La víctima, identificada como Hernán Maximiliano Barrera, fue hallada este sábado por la tarde en las inmediaciones de una compuerta en una zona rural en la localidad de Huachana, en Santiago del Estero.

El cuerpo estaba colgado de un árbol. La Justicia busca determinar cómo fue la mecánica del fallecimiento, reconstruir cómo fueron las últimas horas de Barrera y si hubo participación de terceros.

Según los primeros datos que trascendieron, el joven debía ir desde su casa en el partido de Alberdi hasta un establecimiento agrícola donde iba a trabajar y preparó sus pertenencias en un bolso.

No obstante, el hombre salió de imprevisto de su domicilio, dejó su bolso y su celular, y en el transcurso de la noche su madre, Angélica Rojas, realizó la denuncia correspondiente luego de que no regresara al hogar.

Los operativos de búsqueda que se extendieron durante cinco días contaron con la participación de efectivos policiales, perros especializados en rastreo y drones equipados con sensores térmicos.

Investigación

Los investigadores analizan por estas horas una carta manuscrita que la víctima habría dejado a sus familiares antes de desaparecer, en el que denunciaba supuestas amenazas.

Barrera habría explicado que en los últimos meses sufrió movimientos extraños en sus cuentas bancarias y en dispositivos, que recibió mensajes que no conocía y que estarían utilizando sus datos personales.