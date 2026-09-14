Hallaron sin vida a una aspirante a Gendarmería en San Juan: detuvieron a su pareja

Una joven de 26 años, aspirante a Gendarmería Nacional, fue hallada muerta en una vivienda de Barreal, en la provincia de San Juan. La víctima presentaba múltiples signos de violencia y heridas compatibles con un ataque con un objeto punzocortante.

El hallazgo ocurrió este domingo cerca de las 12.30, luego de que se alertara a la Policía sobre la situación. La víctima, identificada como Camila Agustina Vechiarello, oriunda de Rosario, había llegado a San Juan para realizar su formación e intentar ingresar a Gendarmería Nacional.

Cuando los efectivos y funcionarios judiciales llegaron al domicilio, encontraron a la joven sin vida y constataron golpes y heridas de arma blanca. Los primeros indicios determinaron que se trataba de una muerte violenta y llevaron a los investigadores a poner el foco sobre la pareja de la víctima.

El sospechoso fue identificado como Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años y oriundo de Tartagal, Salta. El hombre también estaba vinculado a la formación para ingresar a la fuerza y se encontraba en la vivienda cuando arribaron los investigadores. Luego quedó detenido y a disposición de la Justicia.

Durante el procedimiento, Riveros habría manifestado intenciones de atentar contra su propia vida, por lo que las autoridades intervinieron para evitar que se provocara lesiones.

Posteriormente fue trasladado a una dependencia policial, donde permanece detenido mientras se intenta determinar su responsabilidad.

En tanto, en la vivienda trabajaron peritos del Complejo Científico Forense, bajo las directivas del fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio. Los especialistas levantaron rastros y secuestraron elementos que serán analizados para reconstruir lo ocurrido antes del crimen.

La autopsia será clave para determinar la causa y la mecánica de la muerte. Mientras avanzan las pericias, la UFI Delitos Especiales mantiene la hipótesis de femicidio. Además, vecinos de Barreal se movilizaron frente al Escuadrón 26 de Gendarmería para reclamar justicia por Camila.