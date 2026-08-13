Hallaron sin vida a una activista trans en un departamento en Rosario: confirmaron golpiza e investigan femicidio

Una mujer trans de 47 años fue hallada sin vida en un departamento de barrio La Sexta, en Rosario. La víctima, identificada como Gabriela Denisse Banach, reconocida referente del colectivo LGBTIQ+ de Santa Fe, presentaba un fuerte golpe en la cabeza, por lo que la Justicia sospecha que se trató de un crimen.

El hallazgo ocurrió este martes cerca de las 23, en un edificio ubicado en Cerrito al 600. Según los primeros testimonios incorporados a la investigación, algunos vecinos escucharon una fuerte discusión y gritos provenientes de uno de los departamentos. También habrían escuchado a una mujer pedir auxilio, por lo que decidieron comunicarse con el servicio de emergencias 911.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, no recibieron respuesta desde el departamento ubicado en el tercer piso. Ante esa situación, los agentes ingresaron por la fuerza y encontraron a Banach desvanecida. Los médicos que acudieron posteriormente constataron que la mujer ya había fallecido.

Gabriela Denisse Banach, de 47 años y referente del colectivo LGBTIQ+ de Santa Fe, fue hallada muerta en su departamento de barrio La Sexta.

En una primera revisión, los profesionales detectaron golpes en el rostro y heridas en las piernas. La investigación continuó durante las horas siguientes y este miércoles se realizó la autopsia en el Instituto Médico Legal de Rosario.

El estudio determinó que la causa de muerte fue un traumatismo de cráneo, aunque todavía se esperan análisis complementarios para establecer con mayor precisión cuándo y cómo ocurrió el ataque.

La causa quedó a cargo del fiscal Rodrigo Urruticochea, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, quien investiga el hecho bajo la hipótesis de un posible femicidio. Los investigadores trabajan para reconstruir las últimas horas de Banach, determinar quiénes estuvieron en el departamento y establecer qué ocurrió antes de su muerte.

Quién era Gabriela Banach

Banach era una reconocida referente del colectivo LGBTIQ+ de Santa Fe y había participado activamente en iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida y garantizar los derechos de la población trans. En particular, había trabajado junto al diputado provincial Carlos Del Frade, del Frente Amplio por la Soberanía, en distintos proyectos vinculados con el acceso a la vivienda.

Tras conocerse su muerte, Del Frade expresó su pesar y recordó el compromiso de Banach con esas iniciativas. "Gabriela no llegó a ver convertidos en ley los proyectos por los que tanto trabajó", señaló el legislador, quien mencionó el Cupo Trans en Viviendas Sociales, el Índice de Vulnerabilidad Habitacional y el Programa de Acceso Integral al Hábitat para Personas Trans.

Además, contó que pocos días antes del crimen había participado de un relevamiento sobre la población trans y reclamó el esclarecimiento del caso y que se haga justicia. Mientras tanto, la fiscalía continúa con las medidas para determinar las circunstancias del crimen y encontrar al responsable.