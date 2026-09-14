Hallaron un cadáver calcinado y confirmaron que se trata de un joven que estaba desaparecido

La ciudad de Centenario, en Neuquén, se encuentra en conmoción tras la reciente confirmación de que el cuerpo calcinado hallado el viernes en una zona industrial pertenece a Nicolás Agustín Sáez, el joven de 21 años que estaba desaparecido desde hacía una semana.

La noticia llegó de parte del Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial. Por el caso ya hay una persona detenida, aunque hasta el momento no trascendieron precisiones oficiales sobre su identidad ni sobre qué vínculo tenía con el joven, que era buscado desde el sábado 5.

Según informó el MPF, en las próximas horas la fiscal a cargo de la causa, Lorena Juárez, pedirá a la Oficina Judicial que fije una audiencia de formulación de cargos. Ahí se conocerán tanto la acusación como la hipótesis que maneja la Fiscalía sobre lo ocurrido.

La autopsia, realizada en el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, arrojó un dato clave: Sáez murió por un traumatismo craneoencefálico, es decir, a raíz de un golpe en la cabeza.

La pista que marcó el rumbo de la búsqueda fue la última señal de su celular, registrada en Centenario. Sáez vivía en la zona de Colonia Rural Nueva Esperanza, por lo que ese dato se convirtió rápidamente en una de las claves para orientar el operativo.

Fue justamente en Centenario donde se concentraron los rastrillajes, los operativos y los pedidos de colaboración a la comunidad, mientras la familia del joven esperaba alguna novedad sobre su paradero.

Cómo fue la desaparición

Nicolás Sáez había salido de su casa, en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza de la ciudad de Neuquén, el sábado 5 de septiembre para encontrarse con amigos. Poco después dejó de responder los mensajes y, desde entonces, no se supo nada más de él.

Al hacer la denuncia, su familia contó que el joven tenía un diagnóstico de autismo leve y remarcó que jamás había pasado algo similar: nunca antes se había ausentado de esa manera.

Nicolás Agustín Sáez, de 21 años, tenía diagnóstico de autismo leve y su cuerpo fue hallado calcinado.

La búsqueda dio un giro brusco el viernes por la tarde, cuando apareció un cuerpo en el Parque Industrial de Centenario, en el sector conocido como la meseta. El lugar queda a unos diez kilómetros de la casa de Nicolás y cerca de donde se detectó la última conexión de su celular.

De acuerdo con lo que reconstruyó el medio LM Neuquén, se trata de una zona que suele usarse como desarmadero de autos. No tiene cámaras, la iluminación es escasa y por ahí circulan sobre todo camionetas ligadas a la actividad petrolera.

Qué buscan reconstruir ahora

El estado del cadáver -calcinado- complicó desde el primer momento el trabajo de los investigadores para determinar de quién se trataba. Según el mismo medio, cerca del cuerpo se encontraron un colchón y otros elementos que ya fueron sumados a la causa.

Con la identidad confirmada y ya conocido el resultado de la autopsia, la investigación entra en una nueva etapa: reconstruir minuto a minuto qué le pasó a Nicolás desde la última vez que fue visto hasta que apareció su cuerpo, y establecer en qué circunstancias sufrió el golpe que terminó con su vida.

A la par, la Fiscalía deberá definir cuál habría sido el móvil del crimen y qué grado de participación tuvo la persona detenida.