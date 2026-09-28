Hallaron un cuerpo calcinado dentro de un pozo en una zona rural en Santa Fe

Un impactante hallazgo ocurrió en las últimas horas. Un cuerpo calcinado fue encontrado dentro de un pozo ubicado en una zona rural de Villa Gobernador Gálvez.

El descubrimiento se produjo este sábado alrededor de las 15.30, en las inmediaciones de la ruta provincial S22 y Bordabehere, cerca del arroyo Saladillo, cuando una persona que caminaba por el lugar percibió un fuerte olor y decidió acercarse hasta el pozo.

Allí descubrió el cadáver y dio aviso al 911. Minutos después, efectivos del Comando Radioeléctrico arribaron a la zona y confirmaron la presencia del cuerpo. Luego se desplegó un operativo con la participación del Sies, Bomberos y la Policía de Investigaciones (PDI).

La escena fue preservada para permitir el trabajo de los peritos. Según informó el medio Rosario3, el cuerpo se encontraba en un sector elevado próximo al Saladillo y presentaba un avanzado estado de calcinación.

Debido a las condiciones en las que fue encontrado, por el momento no pudieron determinar la identidad de la víctima. Los estudios forenses serán fundamentales para establecer quién era y avanzar con la investigación.

En tanto, la fiscalía busca determinar cómo llegó el cuerpo hasta el pozo y si la persona murió en ese lugar o fue trasladada posteriormente. También se relevarán el terraplén y las zonas cercanas en busca de elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

Por último, la causa fue caratulada inicialmente como "óbito" y quedó a cargo de la fiscal Paula Barros, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL). Mientras continúan las diligencias, la víctima permanece como NN.