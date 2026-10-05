Hallaron un dedo atado con alambre en un bar y lo que descubrieron después sorprendió hasta a la Policía

Todo comenzó con una escena macabra. El sábado, empleadas de un bar de la ciudad de Neuquén denunciaron haber encontrado un dedo humano atado con alambre a una reja, en plena vía pública, frente al local ubicado en Illia 223. La imagen aportada fue suficiente para generar desconcierto y activar un operativo policial.

¿Quién lo había dejado allí? ¿Por qué estaba sujeto con un alambre? Esas fueron algunas de las interrogantes por las cuales personal de Criminalística y de la Justicia intervino en el escenario del extraño hallazgo.

La fiscal Guadalupe Inaudi quedó al frente de la investigación mientras los pesquisas intentaban establecer el origen del elemento y reconstruir cómo había terminado colocado en la reja del comercio, según informó LM Neuquén.

Un día después se conoció la verdad detrás de esta historia. El análisis realizado por Criminalística determinó que no se trataba de un dedo humano, sino de un objeto de utilería utilizado en efectos especiales y maquillaje.

Las cámaras de seguridad del bar permitieron registrar con claridad a una persona mientras colocaba el dedo en el lugar, y ahora la Policía busca determinar quién era y, sobre todo, qué intención tuvo al hacer eso.

El frente del bar donde ocurrió el hallazgo.

La hipótesis que comenzó a tomar fuerza es que todo podría haber sido una broma, aunque de muy mal gusto, y que quien realizó la maniobra podría no tener ninguna relación con el comercio.

Si bien la pericia permitió descartar que se tratara de un resto humano, la Fiscalía mantiene abierta la investigación y analiza qué ocurrió exactamente detrás de una escena que, durante varias horas, pareció salida de una macabra historia policial.