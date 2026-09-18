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Viernes, 18 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
DRAMÁTICO

Amenazaron de muerte al hermano de Tini Stoessel

Francisco Stoessel quedó en el centro de un grave episodio delictivo que encendió las alarmas en el entorno de la artista. El conflicto patrimonial que atraviesa la familia suma una dramática escala.

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El entorno de Tini Stoessel vive horas de extrema tensión luego de confirmarse que su hermano, Francisco Stoessel, fue víctima de tres amenazas de muerte consecutivas. El delicado episodio se desató en medio del escándalo por la auditoría patrimonial y las disputas económicas que fracturan a la familia de la artista.

El caso, difundido este mañana en el programa de Moria Casán, generó máxima preocupación en el círculo íntimo del joven, cuyos movimientos quedaron bajo sospecha pública a raíz de la revisión de cuentas y gastos derivados del patrimonio de la intérprete.

Según trascendió en los medios, los mensajes intimidatorios habrían contenido expresiones de tono extorsivo dirigidas hacia la figura de Francisco Stoessel, catalogándolo en los textos como "mafioso" y advirtiéndole sobre represalias físicas directas.

Una interna patrimonial que sube de tono

La denuncia sobre las intimaciones se enmarca en la compleja controversia familiar desatada semanas atrás. La revisión exhaustiva sobre los resúmenes de tarjetas de crédito y consumos de Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel puso en la mira del escrutinio los gastos del clan.

Las sospechas planteadas en el círculo de Tini Stoessel sobre la gestión de fondos y los emprendimientos comerciales del joven aceleraron el distanciamiento entre las partes, derivando en un clima de hermetismo e investigación contable.

Temor en el entorno y posibles medidas judiciales

Frente a la gravedad del cuadro, el círculo cercano al joven evalúa reforzar los esquemas de seguridad privada ante el temor a agresiones en la vía pública.

En paralelo, la representación legal del joven analiza realizar la presentación formal ante la Justicia penal para identificar el origen de los mensajes y determinar si las intimidaciones están vinculadas con la propia disputa financiera.

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