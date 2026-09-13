¡Heroína! Caminó más de 15 km por la intensa nieve para ayudar a su familia varada y así lo recordó

Sabrina, una mujer oriunda de Tigre, viajaba junto a su pareja y sus dos hijos de 9 y 3 años, por la Ruta 37 de Neuquén rumbo al volcán Tromen pero la camioneta en la que viajaban quedó atascada en la nieve por lo que para conseguir ayuda, caminó más de 15 kilómetros hasta que pudo contactarse con policías.

Afortunadamente, todas los integrantes del grupo están en buenas condiciones de salud y en las últimas horas, la mujer brindó una entrevista en la que contó detalles del dramático momento que vivieron.

"Ya nos habían dicho que el área estaba cerrada. No es que nos mandamos sin saber, pero dijimos: ‘Vamos hasta donde no dé el camino y nos sacamos una foto con el volcán de lejos y volvemos'", indicó en declaraciones a Diario Río Negro.

El volcán Tromen está ubicado a unos 33 kilómetros de Chos Malal y para llegar se debe tomar la Ruta Provincial 37. Sabrina señaló que pudieron transitar "29 kilómetros de ripio" y luego arrancaron los sectores con nieve aunque aseguró que "no era constante".

"Había 100 metros de nieve, después volvía la tierra, otros 100 metros de nieve y otros 100 de tierra", afirmó y apuntó que como las condiciones no aparentaban presentar dificultades, decidieron continuar.

De acuerdo con su testimonio, el primer sector nevado lo atravesaron sin problemas pero "en la segunda pasada (su marido) tuvo que hacer marcha atrás y marcha adelante" y quedaron encallados. Al bajarse de la camioneta, su pareja observó que "el chapón ya estaba todo pegado a la nieve y las ruedas de tanto girar estaban girando en el aire".

Ante esta situación, decidieron dividirse tareas y mientras el hombre se quedó paleando para poder sacar el vehículo, Sabrina comenzó a caminar de vuelta hacia el pueblo para conseguir señal y contactar a emergencias. "Hice más o menos 200 metros volviendo al camino de ripio y ahí me dije: ‘¿A quién llamo?'", indicó y contó que llamó al 911, la atendieron desde Cipolletti, Río Negro, y el operador le dijo que iban a informar a Neuquén sobre la situación.

Personal de la Brigada Rural de Chos Malal rescató a la familia (Foto Diario Río Negro).

No obstante, subrayó: "No me quedé tranquila, no sabía si había entendido dónde estábamos". Por este motivo, precisó que siguió caminado luego del llamado para intentar conseguir nuevamente señal pero no logró hacerlo.

Cómo fue el rescate

A las tres horas de caminata, en las cuales transitó entre unos 10 y 15 kilómetros, vio aproximarse a la camioneta de la Brigada Rural de Chos Malal. Eran cinco efectivos, quienes la levantaron en el camino y la llevaron hasta donde se encontraba su familia. La mujer destacó el accionar de los policías, quienes a pesar de que no les habían precisado en qué volcán estaban, dedujeron que se encontraban en el Tromen por el horario en el que habían realizado la llamada.

Al llegar al lugar, el personal de la Brigada Rural sacó el vehículo rápidamente con palas y luego el grupo familiar pudo volver a Chos Malal.