Histórico secuestro de MDMA en Argentina: incautaron 52 kilos y detuvieron a tres personas

Un operativo conjunto entre el Ministerio de Seguridad Nacional y la DEA de Estados Unidos permitió incautar 52 kilos de MDMA de máxima pureza ocultos en distintos compartimentos de un vehículo localizado en la Terminal Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Se trata del mayor secuestro de drogas sintéticas registrado hasta el momento en la historia argentina.

La investigación, que comenzó en marzo de este año a partir de información aportada por la Drug Enforcement Administration (DEA), permitió avanzar sobre una organización criminal transnacional que buscaba introducir grandes cantidades de drogas sintéticas al país. Por el cargamento secuestrado se podrían haber producido aproximadamente un millón de pastillas de éxtasis.

Cómo fue el operativo que permitió encontrar los 52 kilos de MDMA

El procedimiento fue llevado adelante por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico, en coordinación con la Dirección General de Aduanas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 3 y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), personal especializado de la PFA y de Aduana inspeccionó el vehículo.

A través de tecnología de inspección no intrusiva se detectaron densidades anómalas en cavidades internas que no coincidían con la estructura original del rodado. Por ese motivo, los investigadores realizaron una requisa minuciosa.

En un primer momento fueron encontrados 20 kilos de una sustancia sólida, granulada y cristalina, cuyo análisis dio positivo para MDMA. Luego, al desmontar otros sectores del vehículo, aparecieron otros 32 kilos, hasta alcanzar los 52 kilos totales.

Los análisis determinaron que la sustancia era MDMA en estado de máxima pureza.

A partir del hallazgo, la investigación continuó para identificar a los distintos integrantes y niveles de la organización involucrada en la recepción y logística del cargamento en la Argentina.

Como resultado, fueron detenidos un ciudadano mexicano, un venezolano y un argentino. Según la investigación, uno de ellos había ingresado al país para intervenir en la recepción del vehículo, mientras que los otros cumplían distintas funciones relacionadas con la operatoria y la logística.

Además, se realizaron allanamientos en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Salta. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, documentación y otros elementos de interés para la causa, que serán sometidos a las correspondientes pericias.

La Justicia también dispuso una orden de captura internacional contra otro ciudadano mexicano, señalado por su presunta participación en la coordinación del retiro y posterior traslado del vehículo.

La investigación contó además con capacidades fortalecidas a través del Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado (CRIACO), iniciativa apoyada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos.

Las acciones incluyeron capacitaciones en detección de drogas sintéticas y control de cargas, además de análisis estratégicos sobre rutas de tráfico de sustancias tipo éxtasis desde Europa hacia el Cono Sur y dinámicas criminales transnacionales.