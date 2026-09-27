Horror: celoso vigilaba a su pareja con una cámara de visión nocturna escondida en un reloj y fue imputado por lesiones graves

Una mujer de 31 años descubrió que su pareja la había filmado a escondidas durante situaciones íntimas y decidió denunciarlo. El material estaba guardado en la computadora del hombre, de 28.

Una pericia psicológica determinó que la mujer sufrió un daño severo en su salud mental y, con ese elemento, el hombre quedó imputado de manera provisoria por lesiones graves doblemente agravadas.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 13 especializada en Violencia de Género de La Plata, dirigida por la fiscal Mariana Ruffino. La acusación contempla como agravantes el vínculo de pareja y el contexto de violencia de género.

La cámara de vigilancia estaba oculta en un radiodespertador (imagen ilustrativa).

La mujer encontró los archivos cuando encendió la computadora de su por entonces pareja, en el departamento de La Plata donde ambos convivían parte del tiempo.

Dentro del equipo había una carpeta con fotos y videos registrados en diferentes fechas, y cuando la mujer revisó el contenido identificó su cuerpo, la ropa que llevaba y sus lunares. "Me empiezo a reconocer en las imágenes, era yo", declaró ante la Justicia.

La mujer denunció que algunas de las grabaciones habían sido realizadas mientras dormía y que el hombre utilizaba un reloj despertador con cámara oculta y visión nocturna. "Todas esas fotos que encontré fueron sacadas sin mi conocimiento, robadas en mi momento de mayor indefensión", sostuvo. De acuerdo al testimonio, después de confrontarlo, el sujeto respondió: "No sé por qué lo hice. No sé qué tenía en la cabeza".