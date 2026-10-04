Horror: degolló a su hija de 3 años en medio de una discusión con su pareja e intentó quitarse la vida

Un hombre fue detenido e internado bajo custodia policial tras haber sido acusado de asesinar a su hija de 3 años con un arma blanca y autolesionarse gravemente en el cuello.

El trágico episodio ocurrió el sábado por la noche en una vivienda ubicada sobre la avenida 7 Lagos al 300, entre Del Chilco y Del Pehuén, en la localidad neuquina de Villa La Angostura.

Según fuentes de la investigación, el hecho se desencadenó en el marco de una discusión de pareja, cuando el hombre mató a su hija con un arma blanca y se autolesionó. Su pareja y madre de la nena consiguió escapar antes de que la atacara.

El imputado recibió las primeras atenciones médicas en el Hospital Dr. Oscar Arraiz de Villa La Angostura, pero debido a la complejidad de la lesión penetrante en la zona cervical las autoridades resolvieron su derivación al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde permanece internado en estado grave y con custodia policial.

En la causa intervienen el fiscal Adrián De Lillo, el asistente letrado Ramiro Amaya y el fiscal jefe Gastón Ávila, con la colaboración de efectivos de la Comisaría 28 y personal policial de la provincia, según publica La Angostura Digital.

La sede del Poder Judicial, Villa La Angostura.

La Oficina de Prensa del Ministerio Público Fiscal de Neuquén ratificó la condición de familiar del acusado respecto de la víctima y su imputación como principal sospechoso. Además, se informó que la familia era originaria de Lamarque, provincia de Río Negro.

En la escena del crimen trabajaron peritos del área de Criminalística del Poder Judicial de Neuquén junto a la Policía Forense para levantar evidencias e intentar reconstruir la secuencia exacta del ataque.

Los investigadores comenzaron a tomar declaraciones testimoniales con el fin de esclarecer los motivos y circunstancias de la tragedia que generó enorme conmoción entre los vecinos de Villa La Angostura.