Horror en Córdoba: denunció a su pareja por violencia de género y que sus hijos estaban en peligro, y cuando la Policía fue a la casa encontró asesinado a uno de ellos

La intervención policial por una denuncia de violencia de género terminó con el hallazgo de un adolescente de 16 años asesinado con un arma de fuego en una casa al norte de Córdoba.

La víctima fue identificada como Lautaro Córdoba y, por el crimen, fueron detenidos su padrastro, Hermenegildo Acosta, de 35 años, y el hijo del hombre, de 17.

El hecho se descubrió cuando Antonella Vanesa Torres, de 39 años, se presentó en la comisaría local y denunció a Acosta por haberla golpeado y amenazado de muerte. Además, la mujer señaló que el hombre se comportaba de manera "extraña" y que llegó a desnudarse y a asegurar estar "poseído".

Antonella consiguió escapar de la vivienda ubicada en el paraje Higuera Vieja, pero advirtió a los efectivos que sus hijos habían quedado allí y que podían encontrarse en peligro. A partir de esa denuncia, el personal policial se trasladó hasta el domicilio para verificar la situación.

La casa donde ocurrió el crimen del joven, en el paraje Higuera Vieja, al norte de Córdoba.

Una vez en el lugar, los uniformados se encontraron con una escena estremecedora: el cuerpo sin vida de un joven, con múltiples lesiones. Además, observaron indicios de disparos de arma de fuego, aunque todavía se aguarda el resultado preliminar de la autopsia.

Acosta se encontraba dentro de la casa cuando llegaron los policías y, de acuerdo con lo informado por El DoceTV, no opuso resistencia al momento de ser detenido. Su hijo, de 17 años, también quedó arrestado, señalado como partícipe.

En cuanto a la situación judicial, el padrastro fue imputado por homicidio calificado por alevosía y agravado por la participación de un menor de edad. El adolescente, en tanto, quedó acusado de homicidio calificado por alevosía.