Horror en la Ruta 19: una mujer murió en un choque poco después de otro en el cual falleció un joven que volvía del velorio de su hermana

Dos choques fatales se produjeron en la Ruta 19, a 4 kilómetros de distancia entre sí y con menos de 10 horas de diferencia, y tuvieron como víctimas a un hombre de 29 años y una mujer de 54.

El joven murió el jueves pasado cuando regresaba hacia la ciudad cordobesa de Río Tercero después de haber asistido al velorio de su hermana, en un choque ocurrido en Josefina, una localidad ubicada en el límite interprovincial entre Córdoba y Santa Fe.

La víctima, identificada como Francisco Gómez, iba como acompañante a bordo de un automóvil Citroën Basalt conducido por su hermano, Diego Gómez, en el cual también viajaba su padre, Luis Gómez, un comerciante gastronómico de Río Tercero.

Así quedó el auto en el cual viajaba Francisco (El Doce).

Por causas que aún no fueron esclarecidas, el automóvil colisionó contra la parte trasera de un camión de carga acoplado que transportaba garrafas de gas licuado de petróleo, cuyo conductor es oriundo de la localidad de Frontera.

Como consecuencia del impacto, el joven falleció en el acto. En tanto, el conductor del vehículo resultó ileso, mientras que el padre de la víctima sufrió traumatismos graves y fue derivado al Hospital de San Francisco, donde permanece internado bajo observación.

Menos de 10 horas después, un segundo choque fatal ocurrió en la misma autovía en la madrugada del viernes pasado, alrededor de las 2, cuando una mujer perdió la vida a la altura del kilómetro 122, a cuatro de distancia del lugar donde aconteció el siniestro previo.

Las tareas de peritaje en la zona donde ocurrió el segundo choque fatal, en la Ruta 19 (El Doce).

La víctima fatal circulaba como acompañante en una camioneta Chevrolet S10 junto a otros tres ocupantes. El vehículo utilitario colisionó contra la parte posterior de un camión que transportaba cereales.

Las pericias preliminares indicaron que la mujer falleció en el lugar debido a la gravedad de sus heridas, en tanto que los demás pasajeros de la camioneta no presentaron lesiones de consideración.

Las autoridades de la Policía de Seguridad Vial de Santa Fe, junto con los gabinetes técnicos de criminalística, iniciaron los peritajes correspondientes en los sitios donde ocurrieron los dos choques para precisar las condiciones de visibilidad, la velocidad de los rodados involucrados y los factores de la calzada que incidieron en ambos siniestros viales.