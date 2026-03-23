Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 23 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
TRAGEDIA

Horror en la Ruta 74: un joven y su bebé murieron tras el choque de una camioneta contra un árbol

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 18, en cercanías de General Madariaga. Una mujer permanece internada en grave estado.

Un trágico accidente vial ocurrido durante la madrugada del domingo dejó como saldo la muerte de un joven y su bebé, mientras que una mujer permanece internada en estado crítico. El siniestro ocurrió sobre la Ruta 74, a la altura del kilómetro 18, en las cercanías de General Madariaga.

Las víctimas viajaban en una camioneta Toyota Hilux que, por motivos que aún son materia de investigación, perdió el control y terminó impactando de frente contra un árbol al costado de la ruta.

Como consecuencia del fuerte choque, Marcio Flores, de 24 años, falleció en el lugar. En el vehículo también se encontraban su bebé y su pareja, Antonella Ovejero, de 31 años, quienes fueron trasladados de urgencia al Hospital Municipal de General Madariaga.

La camioneta involucrada en el accidente fatal en la Ruta 74, altura General Madariaga.
La camioneta involucrada en el accidente fatal en la Ruta 74, altura General Madariaga.

Según informaron las autoridades, durante el traslado se comprobó que el menor presentaba graves traumatismos en el cráneo, el tórax y la cadera. A pesar de las maniobras de reanimación que se le practicaron, el bebé murió poco después de ingresar al centro de salud. Por su parte, Ovejero permanece internada en estado crítico.

De acuerdo con los primeros datos, la familia regresaba a su hogar en la provincia de Santiago del Estero tras haber trabajado durante la temporada de verano en la ciudad balnearia de Pinamar.

Las circunstancias que provocaron el accidente todavía no están claras. La Justicia inició una causa por homicidio culposo y busca determinar si el hecho se produjo por una posible falla mecánica del vehículo, un error humano o por condiciones adversas en la calzada.

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

3
Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala
Noticias

Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala

4
El descargo de Nicki Nicole tras quedar en la interna entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Me encantaría decir..."
Noticias

El descargo de Nicki Nicole tras quedar en la interna entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Me encantaría decir..."

5
La historia detrás del corset viral de Maria Becerra en el Lollapalooza Argentina 2026 que sorprendió a todos
Lanzamiento

La historia detrás del corset viral de Maria Becerra en el Lollapalooza Argentina 2026 que sorprendió a todos

Últimas noticias de Accidente