Horror en la Ruta 74: un joven y su bebé murieron tras el choque de una camioneta contra un árbol

Un trágico accidente vial ocurrido durante la madrugada del domingo dejó como saldo la muerte de un joven y su bebé, mientras que una mujer permanece internada en estado crítico. El siniestro ocurrió sobre la Ruta 74, a la altura del kilómetro 18, en las cercanías de General Madariaga.



Las víctimas viajaban en una camioneta Toyota Hilux que, por motivos que aún son materia de investigación, perdió el control y terminó impactando de frente contra un árbol al costado de la ruta.

Como consecuencia del fuerte choque, Marcio Flores, de 24 años, falleció en el lugar. En el vehículo también se encontraban su bebé y su pareja, Antonella Ovejero, de 31 años, quienes fueron trasladados de urgencia al Hospital Municipal de General Madariaga.

La camioneta involucrada en el accidente fatal en la Ruta 74, altura General Madariaga.

Según informaron las autoridades, durante el traslado se comprobó que el menor presentaba graves traumatismos en el cráneo, el tórax y la cadera. A pesar de las maniobras de reanimación que se le practicaron, el bebé murió poco después de ingresar al centro de salud. Por su parte, Ovejero permanece internada en estado crítico.

De acuerdo con los primeros datos, la familia regresaba a su hogar en la provincia de Santiago del Estero tras haber trabajado durante la temporada de verano en la ciudad balnearia de Pinamar.

Las circunstancias que provocaron el accidente todavía no están claras. La Justicia inició una causa por homicidio culposo y busca determinar si el hecho se produjo por una posible falla mecánica del vehículo, un error humano o por condiciones adversas en la calzada.