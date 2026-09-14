Horror en un hotel en Haedo: encontraron degollado a un hombre junto a una amoladora encendida

Un hombre fue encontrado degollado en la habitación de un hotel familiar en Haedo, y junto al cuerpo, que estaba en medio de un charco de sangre, había una amoladora encendida.

La víctima fue identificada como Octavio Augusto Gruszecki, de 45 años, un vecino de la zona que se había registrado en el hotel ubicado sobre Juan B. Justo 41 el sábado al mediodía, sin contar con una reserva previa.

El ruido de una amoladora encendida alertó al recepcionista, que intentó durante un largo tiempo contactarse con el huésped, pero no obtuvo respuesta.

Ante esa situación, el empleado decidió dirigirse hasta la habitación 19, situada en el segundo piso, y se encontró con una escena macabra: Gruszecki yacía sobre la cama, con un charco de sangre alrededor de su cuerpo, y una huella hemática de varios metros que comenzaba en el baño y se extendía hasta el lugar donde fue encontrado el hombre.

Una amoladora como la que habría provocado la muerte del huésped del hotel.

Investigación



De inmediato, el empleado alertó a la Policía y una ambulancia del SAME Morón asistió al hotel, en donde se constató el deceso.

La principal herida que se observaba en el cadáver era un corte profundo en el cuello, provocado por la amoladora, que había afectado la zona de la carótida.

La reconstrucción preliminar sostiene que, pese a la gravedad de la lesión y a la importante pérdida de sangre, habría conseguido salir del baño y llegar hasta la cama, donde se desplomó.

Otro elemento que forma parte de la investigación es la herramienta de construcción: Gruszecki la compró durante la mañana del sábado y la llevó al hotel en su caja original, dentro una mochila.

Con esos indicios, la pesquisa busca establecer cómo se produjo el macabro hecho. Por ahora, se analizan dos hipótesis: que el hombre haya utilizado la herramienta para quitarse la vida o que el corte haya sido producto de un accidente al encenderla. La participación de una tercera persona está descartada de manera provisoria.

La causa quedó en manos de Valeria Courtade, titular de la Fiscalía N° 3 de Morón. La fiscal ordenó distintas medidas para reconstruir las últimas horas de Gruszecki, entre ellas tomar declaración a empleados del hotel y a personas de su entorno familiar, mientras espera los resultados de la autopsia.