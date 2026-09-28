Horror: secuestró a su expareja durante dos meses, abusó sexualmente de ella y le dio de comer solo una vez al día

Una mujer vivió un calvario durante dos meses, cuando su expareja, un hombre de 62 años, la mantuvo encerrada y aislada de su familia. Durante ese tiempo, la golpeó, abusó sexualmente de ella, la amenazó y le daba de comer una sola vez al día.

El episodio ocurrió en el partido bonaerense de Azul. La víctima logró solicitar ayuda después de recuperar el teléfono celular que el acusado le había quitado y, a partir de ese pedido, la Policía llegó hasta la vivienda donde convivían.

Los agentes la encontraron en la casa ubicada en el barrio San Martín de Porres y lograron ponerla a salvo. El acusado fue identificado como M.A.G., es oriundo de Tapalqué y vive desde hace décadas en Azul.

El hombre quedó imputado por abuso sexual gravemente ultrajante y agravado por acceso carnal, daño, coacción, privación ilegal de la libertad agravada y reducción a la servidumbre.

Tras ser detenido, fue indagado por la Justicia, pero se negó a declarar. Actualmente, permanece alojado en la Estación de Policía Comunal de General Alvear, mientras se espera que se libere un cupo para trasladarlo a una cárcel.

La causa quedó a cargo de la UFI N.º 1, conducida por el fiscal Marcelo Fernández, que sigue con la investigación para determinar las circunstancias del caso.

Cómo fueron los meses que pasó encerrada





La investigación reconstruyó que la convivencia había empezado en julio, en una vivienda de la zona norte de Azul. Con el paso de las semanas, el acusado habría cortado los vínculos de la mujer con el exterior al quedarse con su celular.

La víctima tampoco tenía permitido salir de la casa. Cuando su expareja se ausentaba para trabajar, quedaba encerrada y tenía que realizar las tareas domésticas. En ese contexto, también denunció insultos, amenazas y episodios de violencia física y sexual.

Otro de los aspectos que surgieron de su declaración fue la alimentación. La mujer contó que podía pasar el día sin recibir comida y que, cuando le daban, en ocasiones se trataba únicamente de sopa de arroz. Según su relato, no tenía acceso a las cuatro comidas habituales.

Además, aseguró que el acusado usaba un facón o un machete para intimidarla. La investigación incorporó esos testimonios al expediente junto con las acusaciones por las agresiones y los abusos sufridos durante el período en que permaneció encerrada.

El llamado que permitió rescatarla





La oportunidad para pedir ayuda apareció cuando el hombre salió de la vivienda para trabajar. La mujer consiguió recuperar el teléfono y utilizó ese momento para comunicarse con la Policía y explicarles la situación en la que se encontraba.

"Estoy encerrada hace dos meses, estoy sola. Me tiene encerrada mi pareja. Le pude sacar el teléfono cuando se fue a trabajar y los pude llamar. No tengo llaves, necesito ayuda", les dijo a los efectivos.

La respuesta fue inmediata. Los policías llegaron hasta el domicilio y encontraron a la víctima dentro de la propiedad. Como no podía salir por sus propios medios, tuvieron que rescatarla por la ventana.

El operativo se realizó en Azul, donde la mujer fue rescatada de la vivienda en la que convivía con el acusado (Archivo).

En su declaración posterior, la mujer también reveló que su expareja había avanzado con los preparativos de un casamiento al que ella no quería asistir. Incluso había conseguido un turno en el Registro Civil para el 14 de septiembre.

"Teníamos fecha para el 14 de septiembre, pero me rescataron el 13. Así que, por suerte, no tuve que casarme", declaró.

El escalofriante antecedente que pesa sobre el acusado





El expediente actual no es la única causa grave que involucra al acusado. El hombre tiene pendiente un juicio por el homicidio de Amelia Esther Loustau, de 50 años, quien desapareció en 2011 y cuyo cuerpo nunca fue encontrado.

La mujer había iniciado una relación con el imputado y se había instalado con él en una chacra del paraje La Colorada, en Azul.

Para la Justicia, entre febrero y marzo de ese año se produjo un episodio de violencia que terminó con la muerte de Loustau y la posterior desaparición de sus restos, según la acusación de ese expediente.

Amelia Esther Loustau desapareció en 2011 y su cuerpo nunca fue encontrado; el acusado tiene pendiente un juicio por su homicidio (Imagen: Argentina.gob.ar).

Una de las últimas pistas sobre su paradero indica que había viajado desde Chillar hacia Azul junto al acusado. Se hicieron distintos rastrillajes y procedimientos, entre ellos una excavación en la chacra vinculada con el caso, pero nunca encontraron el cuerpo.

El proceso judicial ya fue elevado a juicio, aunque la audiencia fue suspendida en dos oportunidades. Según fuentes judiciales citadas por El Tiempo, el debate por ese homicidio quedó previsto para los primeros días de abril de 2027.