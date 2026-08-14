Asesinaron a una mujer trans en Córdoba: detuvieron a un padre y a su hija

Una mujer trans fue asesinada en el barrio La Floresta de Villa Nueva, Córdoba, en la madrugada del jueves y por el crimen fueron detenidos un padre y su hija. La víctima fue identificada como Jessica Núñez.

La fiscal Juliana Companys ordenó la detención de una mujer de 22 años y de su padre. Ambos permanecen vinculados a la causa como principales sospechosos del homicidio.

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Tras las detenciones, la fiscal los imputó por el delito de homicidio simple. Los dos acusados quedaron alojados en la Alcaidía de Villa María.

Cómo fue el hallazgo del cuerpo

Vecinos de la víctima fueron quienes dieron aviso a la Policía tras encontrarla asesinada en la calle San Luis al 200.

Bomberos, personal de la Dirección General de Investigación Criminal y efectivos de Policía Científica llegaron al lugar para asistir en el operativo y realizar las primeras pericias sobre la escena del crimen.

Aunque los equipos de emergencia lograron trasladarla con vida, Jessica murió al ingresar al Hospital Pasteur de Villa María, donde los médicos no pudieron revertir el cuadro.

Según precisó el Ministerio Público Fiscal, la víctima y los agresores mantenían conflictos previos, ajenos a un contexto de violencia de género. La causa continúa bajo investigación mientras avanzan las pericias que buscan reconstruir los últimos movimientos de la víctima.

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