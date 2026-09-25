Impactante incendio de un ferry frente a una isla de Grecia: hay 29 evacuados

Un incendio se desató este viernes a bordo del ferry Blue Carrier 2 mientras navegaba por el mar Egeo, frente a la isla griega de Mykonos, y obligó a evacuar a las 29 personas que se encontraban en la embarcación.

La emergencia fue reportada alrededor de las 08:57, cuando el buque de bandera griega cumplía su recorrido programado hacia el norte de la isla, según informaron medios locales.

El ferry transportaba 28 tripulantes y un pasajero, quien viajaba como conductor de uno de los camiones. Todos fueron evacuados sin sufrir heridas y trasladados hasta la isla de Tinos.

El operativo contó con la participación de al menos cinco embarcaciones de la Guardia Costera, dos lanchas y equipos de bomberos y emergencia que se desplazaron hasta el lugar.

El Blue Carrier 2 es un buque de tipo Ro-Ro, utilizado para el traslado de vehículos mediante rampas. Fue construido en 1997, tiene unos 162 metros de longitud y llevaba 166 camiones y 29 automóviles al momento del incidente.

Según los primeros reportes, las llamas comenzaron en uno de los garajes destinados a los vehículos y una extensa columna de humo negro pudo observarse desde Mykonos.

Una de las hipótesis que se investiga apunta a que el fuego pudo haberse originado en uno de los camiones estacionados en el interior del ferry, aunque por el momento no existe una confirmación oficial sobre el origen del siniestro.