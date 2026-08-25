Impactante robo en Villa Domínico: salió a comprar remedios para su mamá y le robaron el auto en 30 segundos

Un vecino de la localidad de Villa Domínico fue protagonista de una escena de terror cuando volvió de la farmacia y un grupo de delincuentes lo abordaron en la puerta de su casa para llevarse su auto.

Todo ocurrió en pocos segundos, luego que la víctima saliera a comprar un medicamento para su madre que se encontraba descompensada. Luego de estacionar su auto sobre la vereda, los asaltantes lo tomaron por sorpresa y le robaron el auto.

La secuencia del asalto en manada dura solamente 30 segundos y las imágenes grabadas permiten observar la llegada de cuatro ladrones desde la esquina de las calle Bolivar y Bismarck, en la mencionada localidad de Avellaneda.

Hasta allí llegó el móvil de Crónica TV, donde Diego Richiardi detalló que la única cámara de seguridad de la cuadra es propiedad de un vecino, porque el municipio no instaló ninguna herramienta para monitorear los episodios delictivos que van en aumento en la región.

Impactante robo a un vecino de Villa Domínico en la puerta de su casa.

En este sentido, los ladrones serían reconocidos en el barrio y ya habrían operando en la zona en otros episodios con las mismas características. Abordar a los vecinos, golpearlos, amenazarlos y fugarse con el rodado.