Imputaron a 10 jugadoras de hockey acusadas de abusar de una compañera durante un "rito de iniciación"

La Justicia de Mendoza imputó a 10 jugadoras del Club Alemán acusadas de abuso sexual simple agravado por la participación de dos o más personas, contra una compañera que en ese momento tenía 16 años.

La causa había sido archivada el año pasado por una fiscal que consideró que no hubo contacto físico directo. Sin embargo, los abogados de la víctima apelaron, el juzgado revocó ese criterio y el fiscal Mauro Perassi avanzó con las acusaciones.

El hecho habría ocurrido el 20 de abril de 2023 durante una concentración en Guaymallén, en el marco de los festejos por el ascenso a Primera División. Según la denuncia, se trató de "un rito de iniciación".

Sin antecedentes y con la pena mínima, las acusadas podrían esperar el juicio en libertad. En paralelo, avanza una demanda civil que rondaría los 100 millones de pesos. Desde el Club Alemán reconocieron el impacto de la denuncia y aseguraron que realizaron charlas internas para evitar que los hechos se repitan.

El relato de la víctima: "No di consentimiento para nada"

La joven -hoy de 18 años- contó que la capitana de Primera fue a buscar a las menores, las llevó al baño del club y las hicieron formar fila. Las obligaron a desnudarse, cubrirse el pecho con papeles sujetos con cinta y vendarse los ojos con toallitas femeninas.

"Yo iba a que me tiñeran el pelo. Era lo único que pensé que me iban a hacer. Nunca supe que me filmaron hasta que me sacaron la venda. Yo no di consentimiento para nada. Me sentí tan humillada", relató en diálogo con el medio Los Andes.

Aseveró que también le pusieron salchichas en la boca y ají picante en los labios, pese a que advirtió que era alérgica. Además, indicó que la obligaron a ponerse "en cuatro patas" y simular ser un perro, mientras recibía comentarios sexuales. Añadió que después, en el chat del grupo, una de las acusadas le advirtió: "Si vos hablás, saltamos todas".

La víctima decidió exponer el caso públicamente "para que esto no se repita y no tengan que vivirlo las nenas de 10 años que entrenaba".

La defensa de las acusadas

El abogado Fernando Peñaloza, que representa a un grupo de las imputadas, anticipó que pedirá la nulidad de las imputaciones. "No estamos ante un hecho que sea un delito", sostuvo. También afirmó que, según su versión, el origen del conflicto judicial estuvo ligado a una demanda civil millonaria contra el club.

Por su parte, la defensora oficial Mariana Silvestri -que representa a cuatro de las acusadas- cuestionó que el fiscal actuó "con una inusitada premura" y pidió formalmente la nulidad del proceso hasta que intervenga un juez.