Imputaron a la mujer acusada de haber asesinado a su hijo de 6 años y la Justicia ordenó una pericia fundamental

La investigación por la muerte de Izan Aguirre sumó este lunes una instancia clave luego de que la Justicia imputara a su madre y ordenara una pericia que resultará fundamental para saber cómo continuará el expediente.

La audiencia se realizó en los Tribunales de Santa Fe, donde las fiscales María Laura Urquiza y Daniela Montegrosso formalizaron la acusación contra la mujer, identificada como R.A.M., de 22 años, por homicidio agravado por el vínculo.

De acuerdo con la hipótesis sostenida por la Fiscalía, el nene de 6 años murió a causa de un estrangulamiento mecánico o manual.

La casa donde fue hallado sin vida Izan Aguirre.

Pericia psiquiátrica

El juez también dispuso la intervención de una Junta Especial de Salud Mental que deberán establecer si la acusada comprendía la gravedad y la criminalidad de sus actos al momento de la muerte de su hijo.

Además, los especialistas determinarán si la única imputada y detenida por el hecho se encuentra en condiciones de afrontar un proceso penal.

La defensa había pedido que la mujer fuera trasladada a un hospital especializado, pero ese planteo fue rechazado, por lo cual continuará alojada en el Instituto de Recuperación de Mujeres Unidad 4.

Izan tenía 6 años.





La muerte de Izan

El miércoles pasado una patrulla policial se dirigió a una casa ubicada sobre la calle Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27, en el barrio Reyes de San Justo, tras un llamado al 911 por un posible caso de violencia familiar. Al llegar, encontraron a la ahora imputada sosteniendo el cuerpo sin vida de un nene.

La víctima vivía en esta casa del barrio Reyes de San Justo.

La autopsia concluyó que el menor de edad había muerto por asfixia: una estrangulación en la zona del cuello que produjo una oclusión de las vías aéreas superiores.

Además, una primera revisión del cadáver arrojó que una mano del nene tenía cabellos largos, y se investiga si están relacionados con un forcejeo.