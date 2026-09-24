Imputaron al cantante de cuarteto Damián Córdoba por incumplir la cuota alimentaria

El reconocido cantante de cuarteto Damián Córdoba fue imputado por no cumplir la cuota alimentaria de su hija adolescente de 14 años. La medida fue adoptada por la Fiscalía de Instrucción N° 15 y la causa se inició por una denuncia de la madre de la menor.

El cantante está acusado de cinco hechos de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

En distintos períodos habría omitido realizar los aportes, los habría realizado de forma discontinuada o fuera de la fecha correspondiente.

Según indicó el fiscal Juan Pablo Kringer, la fiscalía reunió testimonios, informes de bases públicas y privadas, movimientos de cuentas bancarias y diferentes averiguaciones.

"A raíz de la denuncia radicada en la fiscalía de Instrucción a mi cargo, nos abocamos a reunir los elementos probatorios que permitieran comprobar los hechos allá noticiados", resaltó el fiscal.

Además, se expresa en el expediente que el artista estuvo de gira en España y estimó sus ingresos entre 10 millones y 15 millones de pesos. El fiscal planteó que omitió pagar la cuota alimentaria pese a tener esa entrada.