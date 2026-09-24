Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 24 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
AHORA
SESIÓN

¡EN VIVO! Senado: el gobierno consiguió quórum para eliminar zonas frías

FALLO

Imputaron al cantante de cuarteto Damián Córdoba por incumplir la cuota alimentaria

Lo acusaron por cinco hechos de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. La deuda se elevaría a más de 22 millones de pesos.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El reconocido cantante de cuarteto Damián Córdoba fue imputado por no cumplir la cuota alimentaria de su hija adolescente de 14 años. La medida fue adoptada por la Fiscalía de Instrucción N° 15 y la causa se inició por una denuncia de la madre de la menor.

El cantante está acusado de cinco hechos de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar

En distintos períodos habría omitido realizar los aportes, los habría realizado de forma discontinuada o fuera de la fecha correspondiente.

Imputaron al cantante de cuarteto Damián Córdoba por incumplir la cuota alimentaria

Según indicó el fiscal Juan Pablo Kringer, la fiscalía reunió testimonios, informes de bases públicas y privadas, movimientos de cuentas bancarias y diferentes averiguaciones.

"A raíz de la denuncia radicada en la fiscalía de Instrucción a mi cargo, nos abocamos a reunir los elementos probatorios que permitieran comprobar los hechos allá noticiados", resaltó el fiscal.

Además, se expresa en el expediente que el artista estuvo de gira en España y estimó sus ingresos entre 10 millones y 15 millones de pesos. El fiscal planteó que omitió pagar la cuota alimentaria pese a tener esa entrada.

Esta nota habla de:
1
Jubilados con DNI de 0 a 9 ya tienen fechas de cobro en octubre
ANSES

Jubilados con DNI de 0 a 9 ya tienen fechas de cobro en octubre

2
Santilli y Pettovello cambian el bono de octubre para jubilados
NOVEDAD

Santilli y Pettovello cambian el bono de octubre para jubilados

3
Muerte del hijo de Cindy Crawford, Presley Gerber: qué determinó la autopsia y la hipótesis judicial
TRISTEZA

Muerte del hijo de Cindy Crawford, Presley Gerber: qué determinó la autopsia y la hipótesis judicial

4
ANSES activó el segundo bono de septiembre para jubilados
EXTRA

ANSES activó el segundo bono de septiembre para jubilados

5
La Corte Suprema ratificó la condena de Alberto Samid por asociación ilícita
DETALLES

La Corte Suprema ratificó la condena de Alberto Samid por asociación ilícita