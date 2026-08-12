Imputaron por homicidio culposo a la dueña y al cuidador del pitbull que mató a un nene de 3 años en Córdoba

La dueña del perro que atacó y mató a un nene de 3 años en Córdoba y su cuidador fueron imputados por homicidio culposo, así lo determinó la Fiscalía de Instrucción N°10.

El trágico episodio ocurrió el domingo 9 de agosto en el patio exterior de una vivienda ubicada en el barrio Suárez, al sur de la provincia de Córdoba.

El chico fallecido, llamado Salvador, sufrió graves lesiones y traumatismos ocasionados por la brutal agresión del animal que en ese momento, estaba atado.

El patio de la vivienda donde el menor fue atacado por el perro.

A partir del reporte policial, la fiscal Celeste Blasco se hizo cargo del expediente y ordenó el relevamiento de testimonios en el lugar del hecho, un peritaje de la Policía Judicial y la realización de la autopsia.

Asimismo, los investigadores intentan establecer las circunstancias que desencadenaron el ataque ocurrido en una vivienda a la vuelta de la casa del chico. También analizan supuestos escapes previos del animal, las condiciones en las que se encontraba y el cuidado que recibía de parte de su dueña.

Sobre el perro involucrado, se confirmó que se trata de un ejemplar de cinco años que fue trasladado a la dependencia de Zoonosis del Instituto Antirrábico provincial tras el incidente.

Por su parte, Brenda, madre del nene fallecido, brindó detalles sobre la secuencia previa al ataque. La mujer relató que el menor "se fue a la vuelta de su casa", algo que solía hacer, pero que ante su demora en regresar salió a buscarlo, momento en el cual observó la agresión en curso.

"Me fijo y no estaba. Cuando lo vi, ya los perros me lo estaban comiendo", expresó la madre, quien además reclamó que las personas a cargo del can se hicieran responsables: "Lo único que quiero es que esto no le pase a ningún otro niño más. Quiero que esa persona vaya presa. Es lo único que pido por mi hijo", remarcó Brenda.