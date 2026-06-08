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Lunes, 8 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
TRAGEDIA

Una jubilada murió en un incendio en un edificio en Palermo

Ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Ortiz de Ocampo, entre Cabello y avenida Las Heras. Los peritos buscan determinar las causas del siniestro.

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Un trágico incendio ocurrió este lunes a la madrugada en un edificio del barrio porteño de Palermo, donde una mujer de 70 años falleció tras quedar atrapada por el fuego.

Los Bomberos de la Ciudad lograron sacarla del edificio en medio del operativo de evacuación, pero la víctima se encontraba en paro cardiorrespiratorio y con quemaduras de extrema gravedad.

Todo sucedió en un complejo de departamentos ubicado sobre la calle Ortiz de Ocampo, en el tramo comprendido entre Cabello y la avenida Las Heras. Un llamado al 911 alertó sobre densas columnas de humo y llamas en el séptimo piso de la propiedad.

Al llegar al lugar, el personal de Bomberos montó un operativo para combatir el siniestro y evacuar a los vecinos. En medio de las tareas de rescate, los efectivos lograron sacar a la jubilada mediante la utilización de una escalera hidrante.

La mujer fue bajada en un estado crítico. El personal médico del SAME constató de inmediato que la víctima presentaba un paro cardiorrespiratorio por lo que le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) de manera ininterrumpida durante 30 minutos sobre la vereda. A pesar de los esfuerzos desesperados por salvarle la vida, no lograron reanimarla.

Fuentes de la investigación confirmaron que el cuerpo de la mujer presentaba quemaduras de tercer grado.

Investigación

En la zona de la tragedia trabajó de forma articulada el personal de Bomberos y de la Policía de la Ciudad, quienes cortaron el tránsito para facilitar las tareas de emergencia. Los peritos especializados iniciaron las primeras pericias en el departamento del séptimo piso para determinar qué originó el foco ígneo.

La Fiscalía de turno de la Ciudad de Buenos Aires quedó a cargo de la causa judicial. En las próximas horas se esperan los resultados preliminares de la autopsia.

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