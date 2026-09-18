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Viernes, 18 de septiembre de 2026

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Incidentes en la frontera entre Argentina y Bolivia: Prefectura se enfrentó con personas que intentaban atravesar un paso clandestino

Se trata de un grupo que trataba de pasar mercadería a la Argentina. Los incidentes ocurrieron cuando intentaron decomisarlos.

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Este viernes por la mañana en la frontera entre Argentina y Bolivia cuando efectivos de la Prefectura Naval se enfrentó a un grupo de personas que intentaba cruzar mercadería por un paso clandestino.

El episodio se registró en la zona que comunica la zona de Aguas Blancas con la localidad boliviana de Bermejo

La situación ocurrió durante los operativos de decomiso, en donde se registró esta irregularidad, lo que decantó en el enfrentamiento de las fuerzas de seguridad con este grupo.

Los incidentes ocurrieron durante un decomiso.&nbsp;
Los incidentes ocurrieron durante un decomiso. 

Por esta zona pasa el Río Bermejo y es un sector de mucha afluencia fronteriza.

Si bien hay allí un paso internacional fronterizo, también coexisten otros sectores utilizados para pasar personas y mercadería fuera de los controles formales.

Por este motivo, las fuerzas federales suelen realizar operativos destinados a combatir el contrabando.

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