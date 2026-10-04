Increíble: un conejo frustró un robo bajo la modalidad "hombre araña" en la casa de una jueza

Un robo bajo la modalidad "hombre araña" terminó frustrado de una manera insólita: el conejo de la dueña de la casa, que resultó ser una jueza, advirtió a la mujer sobre la presencia del ladrón, quien debió escapar.

El episodio ocurrió el domingo a la madrugada en la vivienda en la provincia de Santiago del Estero, en momentos en los cuales el sospechoso buscaba acceder a la propiedad a través de una puerta ubicada en la terraza, la cual comunicaba con la cocina.

Sin embargo, la mascota de la magistrada consiguió frustrar el robo a la propiedad. El animal, llamado Vainilla, advirtió la presencia del extraño, se dirigió a la puerta y comenzó a arañarla de manera insistente para ingresar.

La Policía busca al sospechoso de haber querido ingresar con fines de robo a la casa de la jueza.

Los sonidos llamaron la atención de la mujer, quien abrió la puerta y terminó encontrándose cara a cara con el malviviente. La mujer gritó e insultó al ladrón, y le "chapeó" con que era jueza y que lo metería preso, además de amagar con golpearlo.

Finalmente, al sospechoso, descrito como un joven de entre 25 y 30 años y que vestía short y zapatillas, no le quedó otra que escapar. Así, el instinto del conejo y la valentía de su dueña frustraron el ingreso con fines de robo a la vivienda.

Ya recuperada del susto, la víctima realizó la denuncia policial, de acuerdo a la información aportada por El Liberal. La Justicia tomó intervención en el caso y dispuso el inicio de las tareas investigativas para intentar identificar y localizar al sospechoso.