Increíble: un conejo frustró un robo bajo la modalidad "hombre araña" en la casa de una jueza
El ladrón había trepado hasta el primer piso de la vivienda, pero la reacción de la mascota de la magistrada hizo que el delincuente tuviera que escapar. Ocurrió en Santiago del Estero.
Un robo bajo la modalidad "hombre araña" terminó frustrado de una manera insólita: el conejo de la dueña de la casa, que resultó ser una jueza, advirtió a la mujer sobre la presencia del ladrón, quien debió escapar.
El episodio ocurrió el domingo a la madrugada en la vivienda en la provincia de Santiago del Estero, en momentos en los cuales el sospechoso buscaba acceder a la propiedad a través de una puerta ubicada en la terraza, la cual comunicaba con la cocina.
Sin embargo, la mascota de la magistrada consiguió frustrar el robo a la propiedad. El animal, llamado Vainilla, advirtió la presencia del extraño, se dirigió a la puerta y comenzó a arañarla de manera insistente para ingresar.
Los sonidos llamaron la atención de la mujer, quien abrió la puerta y terminó encontrándose cara a cara con el malviviente. La mujer gritó e insultó al ladrón, y le "chapeó" con que era jueza y que lo metería preso, además de amagar con golpearlo.
Finalmente, al sospechoso, descrito como un joven de entre 25 y 30 años y que vestía short y zapatillas, no le quedó otra que escapar. Así, el instinto del conejo y la valentía de su dueña frustraron el ingreso con fines de robo a la vivienda.
Ya recuperada del susto, la víctima realizó la denuncia policial, de acuerdo a la información aportada por El Liberal. La Justicia tomó intervención en el caso y dispuso el inicio de las tareas investigativas para intentar identificar y localizar al sospechoso.