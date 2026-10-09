Atropelló a hombre en silla de ruedas, lo mató y escapó a Paraguay

La ciudad misionera de Posadas fue el epicentro de un episodio que se cobró la vida de un hombre en silla de ruedas, quien fue atropellado por un automovilista, que siguió de largo tras el accidente y escapó a Paraguay. Según la investigación que se realizó a partir de la reconstrucción gracias a las filmaciones de las cámaras de seguridad, la patente del vehículo sería de ese país.

Fuentes policiales informaron que la víctima fue identificada como Plácido Facundo Martínez, que murió en el cruce de las avenidas Marconi y Mariano Moreno, cerca de las 20 del miércoles, tras el impacto recibido por el auto, que tras la huida, habría cruzado hacia la ciudad paraguaya de Encarnación.

Cuando los efectivos de la Comisaría Cuarta, dependiente de la Unidad Regional I, llegaron al lugar tras el llamado al sistema de emergencias 911, encontraron a Martínez tendido sobre la calzada sin signos vitales. El médico policial examinó el cuerpo en el lugar y constató múltiples lesiones y una fractura, y ante ese cuadro, dispuso la realización de la correspondiente autopsia médico-legal.

La identidad del fallecido no se conoció de inmediato ya que fue una mujer quien se presentó ante los investigadores para aportar ese dato: manifestó que la víctima era su padre y entregó la documentación que permitió confirmarlo. A partir de ese momento, Plácido Facundo Martínez quedó formalmente identificado como el hombre hallado sin vida sobre el asfalto de la avenida Marconi.

Búsqueda del conductor

Tras el trágico desenlace, los efectivos buscan activamente al rodado y al conductor, al tiempo que la investigación se orienta a confirmar el posible cruce del puente internacional así como el supuesto trayecto que el automovilista habría trazado.

Además de las imágenes otorgadas por distintas cámaras de seguridad que se encontraban en el camino, la pesquisa solicita más testimonios de personas que hayan presenciado el hecho o brinden información sobre el rodado.

Crónica Policiales: Todas las noticias de hoy



