Inesperado giro en el caso del joven asesinado en San Juan: detuvieron a una persona de su entorno

La investigación por el crimen de Gonzalo Martín Quinteros Olmos, quien fue asesinado mientras cenaba con su familia en su casa, dio un giro inesperado con la detención de una joven de 16 años, y la Justicia busca a tres hombres que serían los presuntos autores del homicidio.

El joven de 19 años recibió un disparo en la noche del lunes en su casa de la Villa 1° de Mayo de la ciudad sanjuanina de Chimbas. Los investigadores intentan determinar el origen del ataque y una de las hipótesis apunta a posibles deudas de dinero y amenazas que habría recibido la víctima antes del crimen.

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El hecho se produjo cuando tres sujetos encapuchados irrumpieron en el domicilio de la víctima, que se encontraba cenando con su familia, y uno de los sospechosos efectuó un disparo que impactó contra Quinteros Olmos.

El proyectil ingresó por la zona del maxilar izquierdo y salió por el lateral derecho del cuello. La gravedad de la lesión provocó que el joven muriera a los minutos.

Identificación de los presuntos autores

Tras las primeras medidas investigativas, los fiscales Roberto Ginsberg y Francisco Pizarro, junto con los ayudantes fiscales Victoria Martín y Pablo Orellano, avanzaron en la identificación de los sospechosos.

Con esos elementos, la Unidad Fiscal de Delitos Especiales solicitó al juez de Garantías de turno órdenes de detención, allanamiento y secuestro, con el objetivo de localizar a los presuntos autores y reunir elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento del homicidio.

Hay tres hombres sospechados del crimen (X).

La novia de la víctima quedó detenida, mientras que los investigadores buscan a los tres hombres señalados que habrían ingresado a la vivienda y protagonizado el ataque.

La pesquisa sigue abierta y se realizan medidas para establecer qué vínculo existía entre los sospechosos y la víctima, además de precisar cuál habría sido el motivo que desencadenó el ataque.

¿Hubo amenazas hacia la víctima ?

Uno de los aspectos que ahora analiza la Justicia es que Quinteros Olmos habría recibido amenazas durante la tarde del lunes, antes de ser asesinado. Este antecedente tomó relevancia dentro de la investigación y es una de las líneas que los investigadores buscan profundizar.

A su vez, la pesquisa apunta a posibles deudas de dinero como uno de los motivos que podrían estar detrás del homicidio. Por el momento, se trata de una hipótesis investigativa que deberá ser corroborada con pruebas y con el avance de las medidas ordenadas por la Justicia.

Reconstrucción del hecho





En la escena del crimen, personal de la Unidad Fiscal, efectivos de la comisaría jurisdiccional, Policía Científica y la Brigada de Delitos Especiales realizaron una inspección ocular y pericias. Como parte de esas tareas fueron secuestrados una vaina servida, un proyectil y otros elementos considerados de interés para la causa.

Finalmente, el cuerpo del joven fue trasladado a la Morgue Judicial, donde quedó a disposición del médico forense para la realización de la autopsia médico-legal.

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