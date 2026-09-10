Infernal tiroteo en la puerta de un colegio: el padre de una alumna se enfrentó a balazos con ladrones y resultó herido

El padre de una alumna resultó herido luego de enfrentarse a disparos con un grupo de seis delincuentes que intentaba cometer un robo en las inmediaciones del colegio Emaús, en El Palomar.

El episodio se registró en la calle Santiago Brian al 900, cuando los chicos ingresaban al colegio y ladrones que se trasladaban en dos autos procuraron asaltar a una docente y a algunos padres.

En medio del intento de robo, un padre, que resultó ser un comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense, protagonizó un infernal tiroteo con los delincuentes.

Como consecuencia del enfrentamiento, el ex policía sufrió tres heridas, una de ellas en el abdomen, y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece internado en terapia intensiva.

Una vecina que lo asistió después del ataque aseguró que "siempre estuvo consciente". La mujer, que trabaja de enfermera, mencionó también que el ex policía llegó a disparar y que, aún herido, se preocupó por la integridad de su hija.