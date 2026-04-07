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Martes, 7 de abril de 2026

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INSEGURIDAD

Conmoción: 9 encapuchados entraron a la casa de dos jubilados y se llevaron 20 mil dólares

Los delincuentes ataron a los adultos mayores, pero no los golpearon. El hecho ocurrió en el límite entre las localidades de Haedo y Ramos Mejía.

Nueve delincuentes encapuchados ingresaron esta madrugada a la casa de dos jubilados en la localidad bonaerense de Haedo para robarles mientras descansaban en su interior. Según trascendió, los ataron, se llevaron 20 mil dólares, dos celulares y escaparon.

Los asaltantes irrumpieron en el domicilio cerca de las 4 de la mañana. Despertaron al matrimonio, Mirta y Néstor, de unos 70 años, y los redujeron atándolos a una silla y vendándoles los ojos. 

Durante unos 30 minutos, revolvieron todos los ambientes de la vivienda en busca de dinero y objetos de valor. Finalmente, decidieron llevarse los ahorros de toda la vida de los adultos mayores, que tenían una suma de 20 mil dólares, además de sus teléfonos.

Los ataron pero no ejercieron violencia física


De acuerdo al testimonio de las víctimas, los delincuentes no exhibieron armas de fuego durante el asalto y no ejercieron violencia física, más allá de atarlos para inmobilizarlos. 

La causa quedó en manos del fiscal Claudio Oviedo, titular de la UFI N°5 de Morón, quien dispuso la intervención de la DDI local para avanzar con las tareas investigativas y dar con los responsables.

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