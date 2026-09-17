La desconcertante versión del novio de la aspirante a gendarme asesinada: "Se puso loca y se acuchilló"

La aspirante a gendarme de Camila Agustina Vecchiarello (26) fue hallada muerta de, al menos, nueve puñaladas, y su novio, Carlos Riveros (25), único detenido por el caso, declaró ante la Justicia sanjuanina que la mujer "se puso loca y se acuchilló" ella misma.

El testimonio ocurrió cuando declaraba ante un juez de Garantías de San Juan, buscando desligarse del femicidio, y dijo que tras discutir porque él pretendía regresar a Salta, la joven habría reaccionado de manera violenta y se hirió con un cuchillo.

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"Le dije que yo me iba, que lo siento, que no me iba si ella quiere que sigamos juntos", declaró y agregó que, tras escuchar esto, la joven "agarró el cuchillo y se metió un cuchillazo". Luego, añadió, "ella salió corriendo por el pasillo y se resbaló y el mismo cuchillo se lo metió acá", en alusión a otra parte del cuello que señaló con sus manos.

En un confuso relato, Riveros que también era aspirante a gendarme, afirmó que la joven "se resbaló con la sangre y se incrustó un segundo cuchillo al caer". El imputado por el femicidio aseguró que Camila "se puso, así, loca" y supuestamente siguió lesionándose a sí misma.

¿Intento de suicidio ?

Tras ver muerta a su pareja, Riveros aseguró que pensó en suicidarse: "Cuando yo vi eso, lo único que quedaba era suicidarme. Porque no sabía qué hacer con la culpa".

Sin embargo, la versión fue contradicha por el fiscal a cargo del caso, Adolfo Díaz, quien remarcó que las únicas autolesiones en la escena correspondían a cortes leves que el propio imputado se infligió para montar una escena falsa.

El caso mantiene en vilo a la provincia de San Juan (Redes).

Como parte de las pruebas, la Fiscalía expuso una carta manuscrita por Riveros en un mensaje enviado horas después del hecho. "Esta vez no pude... me ganó la depresión... me parte el alma lo que voy a hacer", dice la nota hallada en el departamento.

Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal dio a conocer tras el informe preliminar de la autopsia, que Vecchiarello estaba embarazada. El hallazgo sumó un elemento de gravedad al expediente judicial, mientras se intenta determinar el tiempo exacto de gestación que llevaba la joven.

No sabía del embarazo

Durante la audiencia, el acusado negó estar al tanto del embarazo de su pareja. Tras la audiencia, Riveros quedó imputado formalmente por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, es decir, femicidio.

Según fuentes de la investigación, en la relación existía un trasfondo de aislamiento, celos y conflictos movilizados por la convivencia. Camila había llegado desde Rosario a la localidad sanjuanina de Barreal, con el objetivo de formarse como gendarme y allí conoció al salteño Riveros.

Casamiento rápido

A pesar de no contar con empleo ni ingresos propios y depender económicamente de ella, la pareja decidió casarse de forma exprés apenas 20 días antes de la muerte de la joven.

Con el tiempo, Riveros se instaló en el departamento que ella alquilaba en la calle Cordillera de Ansilta, generando preocupación entre conocidos por sus constantes sospechas y actitudes de control.

Camila murió en la madrugada del domingo (Redes).

En medio de la tristeza, la familia de la víctima contó que la joven ya había denunciado por violencia de género a Riveros, que está alojado en la División Delitos de la Central de Policía, en San Juan.

Además del reclamo de justicia por la muerte de Camila, la familia pidió que el cuerpo sea trasladado en avión a Rosario una vez que finalicen las actuaciones judiciales y tiene que ver con el estado de salud de su madre.

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