Insólito: desvalijaron a un matrimonio de jubilados y por el robo detuvieron a un vecino

La vivienda de un matrimonio de jubilados fue desvalijada mientras se hallaba de vacaciones y, a raíz de lo acontecido, los pesquisas policiales detuvieron a un vecino de las víctimas. El suceso se registró en el norte del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 33 años, resultó apresado como saldo de un allanamiento realizado en su finca, situada en Quintana al 1500, casi en el cruce con Belgrano.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la comisaría 3ª del distrito y en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional del Area Criminal de la jurisdicción.

Requisa





Trascendió que, al requisar el inmueble, los integrantes de la seccional incautaron un Citroën C3 Air Cross gris, una mochila gris que tenía una barreta en su interior, municiones 3.57, 22 largo y nueve milímetros, un aparato de telefonía celular y numerosas alhajas que habían sido sustraídas a las víctimas.

Consta en el expediente que las diversas tareas investigativas comenzaron luego de una denuncia que una mujer, de 47 años, formuló el 25 de marzo, cuando sostuvo que varios malvivientes se habían apoderado de joyas y de otros objetos de valor del domicilio habitado por sus progenitores, ubicado en Quintana al 1500, tras aprovechar que los damnificados, al momento de ocurrido el episodio, permanecían de viaje, fuera del territorio argentino.

Las imágenes de las cámaras





Gracias al análisis de las imágenes captadas por distintas cámaras de vigilancia instaladas en el vecindario, se logró certificar que los autores de asalto habían entrado a la casa tras forzar una reja y que fugaron en ese Citroën C3 Air Cross, que es propiedad del sospechoso.

En forma preventiva, la causa penal se mantiene caratulada "Robo".

Por F.V.

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