Insólito: una mujer que lideraba una banda de ladrones cayó presa cuando fue a buscar el certificado de antecedentes penales

Una mujer de 43 años, que lideraba una banda de ladrones, fue detenida al ser sorprendida mientras intentaba retirar un certificado de antecedentes penales, en un insólito suceso registrado en el barrio porteño de San Nicolás. El procedimiento estuvo a cargo de las autoridades de la Policía Federal Argentina (P.F.A.).

Voceros judiciales revelaron que la acusada, que tenía un pedido de captura nacional por el delito de "Robo calificado por su comisión en poblado y en banda", resultó apresada luego de haber sido sorprendida mientras se hallaba en las cercanías del Registro Nacional de Reincidencia, que está situado en Tucumán al 1300, casi en el cruce con Uruguay.

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Según agregaron los informantes, en esos momentos, la imputada se disponía a retirar el Certificado de Antecedentes Penales (C.A.P.).

Trascendió que la ladrona fue aprehendida por los servidores públicos de la División Búsqueda de Prófugos, quienes desplegaron un discreto operativo en las calles del vecindario.

Así fue el asalto





El hecho que se le endilga a la involucrada ocurrió en enero de 2019 en la Plaza Flores, en el mencionado barrio capitalino, cuando junto a dos cómplices robaron y golpearon a un hombre, que sufrió heridas de gravedad. Posteriormente el grupo se dio a la fuga del lugar, pero la asaltante fue detenida por los integrantes de la Policía de la Ciudad.

Sin embargo, la mujer finalmente recuperó su libertad, aunque el expediente en su contra fue elevado a juicio.

Al ser convocada para el inicio del debate oral y público, la sospechosa resolvió darse a la fuga y entonces el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°25, a cargo del magistrado Domingo Luis Altieri, dispuso su captura a nivel nacional.

Por F.V.

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