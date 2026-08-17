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Lunes, 17 de agosto de 2026

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Insólito robo en La Pampa: quedó filmado cuando se llevaba dos arcos de fútbol de una casa

El increíble hecho ocurrió en el barrio Lowo Che de Toay, donde un hombre ingresó por una tranquera abierta, cargó los dos arcos en una camioneta y escapó. Los propietarios descubrieron el robo luego de revisar las cámaras de seguridad. Mirá el vídeo.

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Un insólito robo ocurrió en las últimas horas en Toay, La Pampa, cuando un hombre ingresó al patio de una vivienda y se llevó dos arcos de fútbol, que pertenecían al hijo de los propietarios. 

El hecho ocurrió el sábado, cerca de las 15, en un domicilio ubicado sobre la calle Gallareta, casi en la intersección con Perdiz, en el barrio Lowo Che. Según consta en la denuncia, una camioneta con cabina azul y caja de madera estacionó frente a la vivienda.

El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en una casa cercana y posteriormente fue denunciado ante la Policía. En las imágenes se logra ver cómo el sospechoso tomó el primero de los arcos y lo arrastró desde el patio hasta la camioneta. Una vez junto al vehículo, lo cargó en la caja de madera y regresó a la propiedad para repetir la maniobra con el segundo arco.

Tras cargar ambos elementos, subió nuevamente a la camioneta y se retiró del lugar. La secuencia fue posteriormente revisada por los propietarios de la vivienda.

Según indicaron los damnificados, en un primer momento no advirtieron lo sucedido porque no se encontraban en la casa al momento del robo. Fue al revisar las grabaciones de una cámara de seguridad de un vecino cuando descubrieron que los objetos habían sido sustraídos.

Los propietarios reconocieron los elementos como los arcos de fútbol que utilizaba su hijo y decidieron realizar la denuncia correspondiente en la Comisaría Departamental de Toay. La Policía analiza ahora las imágenes para intentar identificar al responsable y determinar el destino de los elementos robados.

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