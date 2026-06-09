Intendenta de Córdoba por la búsqueda de Luciana: "Activamos todos los protocolos y estamos conteniendo a la mamá"

"Apenas se hizo la denuncia se activó todos todos los protocolos de la policía acá de Colonia Caroya. Se puso a disposición el Ministerio de Seguridad, el fiscal, todos se convocaron acá en la comisaría y desde ese entonces la mamá está acá con nosotros", dijo a Crónica la intendenta de Colonia Caroya, provincia de Córdoba sobre la desaparición de Luciana Aylén Barrios Alarcón, la adolescente de 15 años que fue vista por última vez el lunes al mediodía.

"Yo estoy acompañándola pero también hay un equipo de psicólogos que está abocado a estar con la mamá en este momento tan duro", sostuvo la intendenta "Es una nena muy tranquila y obediente", aseguró sobre el perfil de la menor. Buscan rastros en las cámaras de la zona.

La funcionaria explicó que frente a la escuela no hay cámaras de seguridad, pero están revisando las otras. Por ahora no hay ninguna imagen.

"Lo último que se sabe es el comentario es de una compañerita que la vio volver para entrar al baño", señaló la intendenta.

"Lo que dicen los padres es que es una nena muy tranquila, obediente, muy dulce. Están conmocionados, sorprendidos no tienen conjeturas sobre el tema", resaltó la funcionaria y agregó: "El papá vive en Corrientes y está viajando hacia acá".

Nanini relató que la adolescente usaba una red social y que estaba restringido el perfil. "Hoy están haciendo peritajes a la computadora", afirmó.

"La nena salió antes de la escuela y tenía que esperar a su hermana para volverse juntas. Entonces cuando la mamá fue a buscar a la hermana se encuentra que ella no está", recordó.

La funcionaria describió que "Colonia Caroya tiene una avenida principal que es la avenida que todos conocen por los plátanos, tiene 11 kilómetros. La escuela está más o menos en el kilómetro 5 de esta avenida. Ella vive a 7 kilómetros del colegio. Tenemos conexión a Jesús María, de Jesús María todo el norte, estamos a 40 kilómetros de Córdoba".

"Hay un amplio operativo, han dispuesto una carpa, una unidad móvil que hace las veces de oficina. Están rastrillando la policía municipal, Defensa Civil, el equipo de bomberos de DUAR, se está rastrillando toda la ciudad", afirmó.