Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 9 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
DETENIDO

¡VIDEO! Intentó robarse un costillar de 8 kilos, valuado en $140.000, en el pantalón

El insólito hecho ocurrió en la ciudad de Posadas, donde un hombre fue descubierto por las cámaras de seguridad al ocultar ocho kilos de carne entre sus ropas.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Un hombre fue denunciado penalmente tras intentar sustraer un costillar de ocho kilos de carne, cuyo valor comercial alcanzaba los 140.000 pesos, en la ciudad de Posadas.

El episodio ocurrió durante la jornada del pasado martes, siendo hoy difundido, en el interior de un conocido supermercado situado sobre la calle Los Lirios al 10.800, en la capital de Misiones.

El monitoreo por las cámaras de seguridad

La maniobra delictiva fue advertida en tiempo real por una empleada del establecimiento a través de las pantallas de videovigilancia.

Las cámaras del local registraron el preciso momento en que el sospechoso colocaba el voluminoso corte entre sus prendas de vestir para intentar cruzar la línea de cajas sin abonarlo.

Posteriormente a la detección del accionar del individuo, las autoridades del comercio radicaron la denuncia correspondiente ante la Policía de Misiones y este fue detenido.

Esta nota habla de:
1
Rodolfo Arruabarrena abrió su corazón y habló de su enfermedad: "Tengo un hermano que la tiene desde hace más de 30 años y ahora me tocó a mi, pero lo mío fue por estrés"
DIABETES EN LA ALTA COMPETENCIA

Rodolfo Arruabarrena abrió su corazón y habló de su enfermedad: "Tengo un hermano que la tiene desde hace más de 30 años y ahora me tocó a mi, pero lo mío fue por estrés"

2
Le desaparecían cosas de su casa, instaló una cámara para atrapar al ladrón y se llevó una sorpresa insólita
ATERRADOR

Le desaparecían cosas de su casa, instaló una cámara para atrapar al ladrón y se llevó una sorpresa insólita

3
Es policía, tiene dos hijos y debía más de $10 millones: la gente de Crónica la ayudó a saldar sus deudas para poder salir adelante
VOLVER A NACER

Es policía, tiene dos hijos y debía más de $10 millones: la gente de Crónica la ayudó a saldar sus deudas para poder salir adelante

4
El Gobierno cambió el feriado del 12 de octubre: cómo impacta en el calendario
MEDIDA

El Gobierno cambió el feriado del 12 de octubre: cómo impacta en el calendario

5
El Gobierno cambió el feriado del 12 de octubre y así quedará el fin de semana largo
FERIADOS 2026

El Gobierno cambió el feriado del 12 de octubre y así quedará el fin de semana largo