¡VIDEO! Intentó robarse un costillar de 8 kilos, valuado en $140.000, en el pantalón

Un hombre fue denunciado penalmente tras intentar sustraer un costillar de ocho kilos de carne, cuyo valor comercial alcanzaba los 140.000 pesos, en la ciudad de Posadas.

El episodio ocurrió durante la jornada del pasado martes, siendo hoy difundido, en el interior de un conocido supermercado situado sobre la calle Los Lirios al 10.800, en la capital de Misiones.

El monitoreo por las cámaras de seguridad

La maniobra delictiva fue advertida en tiempo real por una empleada del establecimiento a través de las pantallas de videovigilancia.

Las cámaras del local registraron el preciso momento en que el sospechoso colocaba el voluminoso corte entre sus prendas de vestir para intentar cruzar la línea de cajas sin abonarlo.

Posteriormente a la detección del accionar del individuo, las autoridades del comercio radicaron la denuncia correspondiente ante la Policía de Misiones y este fue detenido.